Quicknote：跟達利品嘗葡萄酒秘密

出版社Taschen便推出過兩本跟達利息息相關的美酒佳餚指南，分別為Dali: Les dîners de Gala和Dalí: The Wines of Gala，其中後者更是2018年Gourmand World Cookbook Awards獎項得主。

Dalí: The Wines of Gala一書以10個重要的葡萄產地開場，接着是達利的選酒指南，跟一般敘述的指南不同，其中有許多品嘗體驗的描述，再加上達利對於葡萄酒的表述，是一本充滿品味的作品。除了葡萄酒的資料、味道、顏色等重要信息，書中更以充滿達利的風格將葡萄酒分成與別不同的種類，包括Wines of Frivolity（輕薄的葡萄酒）、Wines of the Impossible（不可能的葡萄酒），和Wines of Light（光之葡萄酒）等。

這些「另類」葡萄酒資訊以外，書中更收錄了超過140張達利的畫作，當中包括不少達利的知名作品，例如他在1955年創作的The Sacrament of the Last Supper。不管是愛酒的讀者，還是達利迷，都可以在這書中一飽眼福。（$600）

查詢：www.taschen.com

整理：Tung Cheung