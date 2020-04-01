音樂良伴：名牌過界炮製靚聲 奢華無線耳機專攻商務客

在科技熱潮的引導下，不少奢華品牌無論是與其他生產商合作，或是自行研發，都推出一些科技產品應市。其中早前LV便與Master & Dynamic合作，推出了真無線耳機MW07 Plus特別版，這款耳機在外界得到不少正面的迴響。至於今次Montblanc並沒有選擇與其他生產商合作，反而以共同研發方式推出了全新的過頭式無線耳機MB 01，主要是針對一班商務及旅行用家。

外援協助 音質有保證

大部分人對Montblanc的認識，都是墨水筆、皮具、腕表等，但講到耳機，又是否能滿足用家的需求？這點絕對不用擔心，因為廠方除了有一班工程師及設計師為這款耳機研發之外，亦得到美國發燒級音頻品牌Audeze的始創人Alex Rosson合力研發，為耳機提供聲學上的技術，將耳機的音質提升，而並非單純只以自身品牌價值來吸引用家。當然廠方本身的工程師及設計師亦落足心機，符合人體工學的設計提升佩戴時的舒適感，亦為耳機選擇更為耐用的用料，提升耳機的整體品質。

作為耳機，用家最關心的當然是功能，MB 01內置40mm釹磁鐵動圈單元，同時支援藍牙5.0及aptX高音質傳輸技術，能提供10KHz至20,000KHz的頻率範圍，聽高解析度的音樂亦能駕馭。耳機內設有距離感測器，當用家戴上或取下時，耳機能識別動作，控制播放器自動播放或暫停播放音樂。另外，耳機亦支援主動式消噪（ANC）技術，並設有專用的開關按鍵，就算在聽歌途中有人想和你對談，只要按一下按鍵即可。由於耳機亦針對旅行人士而設，因此跟機亦提供飛機耳機孔轉接器，方便在機上「煲戲」時使用。

■售價：$4900

查詢：www.montblanc.com

文：勞耀全