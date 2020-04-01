Gadget：德國數碼相機 細緻灰度 留住黑白美

線條光暗 交織另類感覺

對於一般人來說，黑白相片沒有顏色，有何吸引之處？其實當一幅相太多色彩出現時，會干擾到觀看者的視覺，而令一些拍攝者想表達的主題，更難表達出來；當相片沒有了顏色之後，反而容易令觀看者留意到相片中的光線、線條變化，拍攝者的情感也能更直接抒發出來，但其實更考驗拍攝者的「功夫」是否到家。俗語有云：「工欲善其事，必先利其器」，最近德國Leica便推出新一代黑白全片幅相機M10 Monochrom，可以說將黑白相片推向另一個層次。

既然要強調線條，鏡頭及感光元件的質素便十分重要，作為德國歷史悠久的光學公司，其鏡頭一向以銳利度高見稱，因此今次特別在感光元件上作出強化。相比上一代的M Monochrom（Typ 246），相機的解像度由2400萬像素提升至4000萬像素，同時新機的感光元件亦採用了全新設計，將前方的彩色濾鏡（Color Filter）及低通濾鏡（Low Pass Filter）拆除。這個設計最大優點，是能夠增加光線進入感光元件的數量，提升相機的功能。

提升吸光量 拍攝更細緻相片

感光元件少了2塊濾鏡，最直接影響的就是感光度的提升，以上一代的M Monochrom（Typ 246）為例，其感光度範圍提ISO 320至ISO 25,000，但今次新機的感光度範圍，則是ISO 160至ISO 100,000之間，無論在最低或最高感光度都有所增加，尤其是在戶外拍攝時，配合最低ISO拍攝，便有效減低相片雜訊，對於強調相片細緻度的黑白相片來說，這點十分重要。不過，亦由於相片的解像度提高，如果拍攝DNG（無損格式）相片時，亦由上一代的20至30MB一張，增加至新機的40至60MB一張，因此需要有一張更大容量的記憶卡才夠用。

M10 Monochrom和之前同廠推出的黑白數碼相機一樣，機身都省略了最為人所熟悉的紅點標示，取而代之在機頂刻上「Monochrom」字樣，強調這是一部黑白相機。作為德國相機界的「高級藝術品」，機頂及機底由實心黃銅塊磨製而成，除了堅固度高之外，重量亦十足，不過由於機身使用一貫M系的旁軸機設計，因此機身的重量亦可限制在660g，配合同系定焦鏡頭，不至於太重而難於使用。為了更加方便用家操作，機頂右方設有ISO轉盤，除了可快速選擇固定數值的感光度之外，用家也能設定到全自動模式，相機可因應環境自行調節感光度，配合3吋觸控式屏幕，就算玩開現今自動化高的相機，亦能在操作及設定上更易上手。

■規格

感光元件：4089萬像素黑白全片幅CMOS

快門：1/4000至8s，B快門

感光度：ISO 160至100,000

儲存界面：SDXC

其他功能：3吋103萬像素觸控式TFT LCD、

1/180s閃燈同步、每秒4.5張連拍、Wi-Fi

體積：139×80×38.5mm

重量：660g

售價：$70,500（淨機身）

查詢：3709 7188

文：吳一鳴

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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