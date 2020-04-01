Watch Out：拍賣會「疫」境網上變陣 安坐家中 競投心愛鐘表

Sotheby's原先已預定在3月底舉行的網上鐘表拍賣專場剛剛完成，其中兩件重點拍品是備受市場追捧的運動表款Patek Philippe Nautilus Ref. 5711和Rolex Ref. 6262 Paul Newman Daytona。Nautilus是Patek Philippe首枚運動精鋼表，1976年面世，由已故瑞士鐘表設計大師Gérald Genta設計，表殼以輪船的舷窗為靈感，配圓潤八角形表圈，表盤上橫向的浮雕坑紋，是其設計特點。當時面世的Nautilus精鋼腕表Ref. 3700，定價跟品牌的18K金腕表相若，廠方將之形容為世上最貴重的精鋼腕表。到2006年，品牌推出新一代Nautilus Ref. 5711，設計與舊版大致相同，表盤只得時間刻度及3時位的日期顯示，因為設計忠於原著，對表迷來說比加入萬年曆、月相等複雜功能的Nautilus更為吸引。

兩大熱拍品 超估價賣出

以Patek Philippe來說，Ref. 5711定價約23萬港元，算入門款，但因為生產量不多，從零售商入手的更可謂一表難求，隨時要等候數年，故拍賣的成交價遠高於零售價。去年底一枚藍色表盤Ref. 5711在紐約蘇富比連佣以約$63萬港元成交。這次網拍中現身的2016年Ref. 5711估價便為48萬港元，最後以約$60萬港元成交。

至於Rolex Ref. 6262 Paul Newman Daytona運動計時表，於1971年製作，與Ref. 6264同屬最後一款配備pump-pusher按鈕的型號。腕表其中一個特徵在於其鋼面表圈，配備俗稱「骰仔面」的「exotic dial」特別版表盤，白面黑圈「熊貓面」配色，亦即因Paul Newman一戴成名的「Paul Newman」表盤，在拍賣場上深受歡迎。腕表估價約64萬港元，最後以約130萬港元成交。

4月起每周設主題鐘表網拍

近年網上拍賣愈趨成熟，Sotheby's去年拍賣總成交額創新高，高達1億870萬美元，較去年升22%。當中44%拍品超越高估價成交，總成交拍品也是歷年之最，共3369件（較去年多24%）。若細看網上拍賣部分，網上成交拍品佔整體56%，為5年前的4倍，網上拍賣成交額亦較5年前翻3倍，較去年升22%。8成競投者參與網上拍賣，而6成半買家於網上投標並成功投得，較去年多20%。鑑於疫情持續，不少原定的實體拍賣會相繼延期舉行，Sotheby's亦決定在4月1日（今日）開始，每周推出網上主題鐘表拍賣。全新的每周拍賣概念，既是疫情下的臨時變陣，亦能令stay at home的潛在買家安坐家中拍得心頭好，成為傳統拍賣行轉型更多網拍的契機。

◆Sotheby's 4月網拍主題

第1周（4月1日起）：

Rolex和Audemars Piguet專場

第2周（4月8日起）：Patek Philippe專場

第3周（4月15日起）：

為15枚時計的無底價上拍，包括Jaeger-LeCoultre、Panerai、Zenith及Franck Muller等多個頂級腕表品牌

第4周（4月22日起）：

Piaget和Jaeger-LeCoultre空氣鐘拍賣

網上拍賣頁面：bit.ly/2UAQo17

■ Sotheby's 3月網拍回顧

藍面Nautilus（圖）

銀圈Paul Newman（圖）

■ 4月1日Sotheby's 網拍精選

黑圈Paul Newman（圖）

Big Red表腕（圖）

文：Tung Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com