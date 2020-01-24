辣媽CEO：教育孩子7個重點

（1）人生是一場馬拉松，沒有人會輸在起跑線上。

每個孩子本來就是獨一無二，俗語有話十隻手指有長短，各有功能，各有其用，根本無從更加毋須比較。偏偏家長最喜歡比較，總是怕自己的孩子輸蝕不如人，不斷催促日日學習，課程排得密密麻麻，結果並沒有令孩子出類拔萃，反而成為了抑鬱症的普遍及年輕化現象的元兇。

（2）發展孩子大腦最好的3個方法：運動、遊戲和閱讀。

運動除了強健體魄，還會刺激多巴胺、血清素、正腎上腺素等，都是孩子發育時期促進神經連接的關鍵。只是當星期六日都要上補習興趣班的時候，運動已經成為很多孩子夢寐以求的奢侈品；遊戲除了可以釋放孩子多餘的體力，更可以從中學習如何和其他人分享相處，增強社交能力又可以磨練EQ。不過在電子奶嘴盛行的今日，單打獨鬥的電子遊戲，反而窒礙了孩子的軟技能，溝通語言交際能力的發展；至於閱讀，雖說開卷有益，但當卷卷都和考試有關，或者是學校教師指定讀本的時候，閱讀的興趣和意義何在？閱讀只是為寫閱讀報告交差的時候，又有何生趣樂趣可言？

（3）孩子看着父母背影長大。

父母是子女的榜樣，什麼樣的父母教出什麼樣的孩子，是不變事實。有什麼比講一套做一套更令孩子反感？父母們，「action speaks louder than words」，聲嘶力竭責罵子女，不如努力用行動帶動，成為孩子仰望尊重的榜樣吧！

（4）家長的規矩和限制，讓孩子有安全感。

洪蘭教授說得好，「我們都是透過被人管理才學會管理自己。一開始沒有外在的控制，內在的控制也不會產生」。所以溺愛不是愛，縱容不是包容。黑白是非要分明，確立孩子正確的人生觀價值觀，有原則有底線，賞罰分明的教育之下成長的孩子，才會有安全感，不會有無所適從的徬徨恐懼。

（5）刻意練習，勤能補拙。

學習是「學+習」。首先要「學」，然後就要配合行動「習」，學而時習之，不亦說乎？最偉大的發明家愛迪生有名言「天才=1%靈感+99%汗水」，之所以成功與IQ無關，與毅力韌力勤力有關。

（6）童年需要的不是玩具，而是玩伴。

孩子成長最需要的是父母的陪伴。尤其是今時今日很多獨生子女，在沒有兄弟姊妹的陪伴下成長，更加需要和外界接觸，而不是只懂得和電子產品接觸。

（7）智慧家長為孩子的犯錯而歡呼。

愛因斯坦曾說：「從來沒有犯過錯的人，是從來沒有嘗試過新東西的人。」我們誰不是在錯誤中學習成長的？錯並不可怕，沒有勇氣嘗試才可怕。錯在當下，錯得其所，學得更多，經一事長一智，經驗就是這樣累積起來的。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]