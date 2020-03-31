童途有「理」：從C到S：促進寶寶脊柱發育

新生期

初生嬰兒脊柱呈C形，雙腿縮向胸前，維持胎兒在子宮時的姿勢。這個階段應多使用孭帶攜抱新生兒，攜抱時採取面向面姿勢，全方位承托孩子的頭和身體，雙腿坐在孭帶上盡量張開，這不單可以保持脊柱的生理姿位，還可促進髖關節發育。

3至6個月

在這階段給新生兒充足tummy time，爬地抬頭四處觀望，有助發展頸椎曲線。爸媽不妨趴在地上或躺在孩子身旁，跟他唱歌、說話、玩躲貓貓、看圖書和練習眼動追蹤等。每次數分鐘，逐步增至每天最少30分鐘。

6至12個月

這階段新生兒開始爬行，進而至學習站立及踏步。當新生兒趴地玩耍時，將玩具放遠一些，誘導他爬行。從早期匍匐爬行到複雜的雙手雙膝交叉爬行，促使頸椎及腰椎曲線發展至S形（圖二），亦能增強頸力、腰力、臂力，以至肢體協調和靈活，對新生兒學習站立，進而踏出人生的第一步，有莫大幫助。

成長有序 脊柱發展急不來

新生兒的脊柱發展，背後有求生意義。新生嬰兒C形生理弧度和屈起雙腿的姿勢，令他們容易攀附在媽媽身上，得到保護和餵哺。若在這階段被長時間放在牀上、嬰兒車或嬰兒籃內平臥，會對脊柱和髖關節構成壓力。此外，嬰兒脊柱肌肉一般到6個月大才開始有力，若腰力未夠便放他自己坐，頭部和上半身重量壓在未夠強壯的脊柱上，有可能令脊柱和肌肉張力發展不平衡。同一道理，新生兒頭部控制未穩定前，不應讓新生兒使用彈跳架或嬰兒座椅。

脊柱是身體重要支架，父母明白了它的發育，正確地刺激它的成長，有助減低孩子在青少年時期患上脊柱側彎或姿勢不良的風險。

圖片來源：boba.com/blogs/boba-reads/strollers-baby-carriers-and-infant-stress（已獲授權轉載）

文：陳梅筠（註冊物理治療師 香港物理治療學兒科專研組）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]