日式育兒記：自製停課的「異類」

日本的新學期將於4月1日開始，首相安倍晉三在議會上宣布學校將不會再停課，學校如期開學，電視新聞節目訪問了不少家長也表示贊成，因為停課真的拖慢了學業進度。日本停課只包括小學及中學，當中不包括幼稚園，東京除了國際學校的幼稚園外，不少仍繼續開學，MJ的學校也不例外，他學校剛剛才於3月23日開始放春假，4月6日再開學。

健康比任何文化、學業重要

作為香港人，我的警覺性也甚高，我從3月份開始已經沒有讓兒子上課，自我製造停課。當我告知校長我會等疫情過了，才讓他上課，校長有點驚訝，因為政府並沒有要求幼稚園停課，但我卻如此擔心，他不斷跟我解釋學校已經要求所有教職員及學生戴上口罩，而校園內也增加了消毒設施，同時會不時提醒學生洗手，好讓我安心。我點頭示意明白，但同時也跟校長交代我的不安，畢竟這個病毒仍未有藥物治療，沒有病徵也可以是帶菌者，為人為己，我把兒子留在家中方為上策。校長最後也明白我的憂慮，並定時通知我學校的狀况。

MJ的幼稚園屬小規模，所有媽媽彼此認識，而大家在通訊軟件上也有一個群組，關係非常緊密。每次有學生遲到早退，不用乘搭校車，或請病假，日本媽媽們也會在群組告知大家一聲，當然我也不知道為什麼要向群組說一聲，但入鄉隨俗，我自己也一樣會交代一聲。這次自製停課，我跟老公商量了良久應不應該在群組交代，因為大家一定會覺得我太緊張，隨後向一些香港媽媽請教，最後決定在群組長文交代一次。不出我所料，大家反應超大，可能背後反應更大，但我不會因為要「合群」而讓兒子上學，有些比較熟的媽媽也明白我，她們也很擔心孩子在學校染病，但可惜丈夫不贊同停課，所以無論怎樣憂慮也不想變成異類，只好繼續讓兒子上學。相反，我老公可是非常贊同，健康比任何文化、學業更重要，很多人問我非洲人的抗疫態度如何，是否跟日本人一樣佛系，我老公可一早已買定口罩、消毒用品，他說非洲因為經過多次的嚴重疫症，所以一聽到大疫症來臨，也如臨大敵。肯尼亞得知有一個肯尼亞人入國後染病，已即時關閉所有商場、教堂，停止一切活動並停課至另行通知，全國支持。

漠視政府勸告 聚眾賞花觀拳賽

抗疫工作是全民運動，看到日本人漠視政府自肅的勸告，仍然約朋友賞花，依然舉辦6500名觀眾的拳賽，便知道日本爆發疫情的可能性甚高。希望東京奧運延期一年，政府放下心頭大石，可推行一些強硬措施抗疫。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第287期]