媽媽維特：病毒，謝謝你

的確，與孩子日對夜對，就好像是沒一刻鐘可以閒下來，孩子總是要霸佔我的時間。「被困」的感覺很強。其實，這種窘困的感覺，正正是來提醒我正視家中一直存在的問題——孩子太過主導。家中兩個小鬼自幼得到萬千寵愛，我們太習慣遷就他們，反而阻礙了他們學習遷就他人。

坦誠面對問題 迎向美好轉變

大疫當前，主婦們的時間都很吃緊，日理萬機裙甩褲甩。不單無法事事服侍周到，更是必須從結構上改變孩子的觀念，要求他們遷就媽媽的時間表。尤其我忙工作的時候，他們只能自己玩，不能期望我陪。我甚至很嚴正的告訴他們，爭執也要自己想辦法化解，我實在沒足夠時間心力事事插手。家務也要切實分擔，我管煮飯，細佬洗早餐碗，阿哥洗晚餐碗。

我珍貴學習是，放膽表達，要求孩子為我、為這頭家付出，而非一味只是我為家付出。同時，兩個孩子天天相對，如何互相陪伴、如何解決矛盾、如何在嗌交時表達自己，是他們要一起學習的重要課題。我應該在什麼時候插手，什麼時候撒手不理，也是艱難的學習。

其實以往我心裏都知道要這麼做，只是總有惰性，一直不願真正面對、真正改變。停課在家卻像是加倍的壓力鍋，逼着我不得不面對問題，作出必須的轉變。說實話，這過程真不容易，但認清方向，我知道自己在一步步，像爬山一樣慢慢上坡去。

近日在YouTube看到波蘭唱作人Riya Sokol誦讀她寫的英詩，名叫Thank you, Coronavirus，我覺得發人深省。原詩頗長，讓我在此摘譯分享：

“ 謝謝你，冠狀病毒

謝謝你搖撼我們

教我們欣賞以往活在的奢華

豐裕的商品、自由、健康

謝謝你叫停我們

看看自己如何迷失在「忙碌」之中

最基本的事也沒時間理會

謝謝你讓我們放下一切我們以為重要的問題

告訴我們什麼才是重要的

謝謝你叫停交通

地球乞求我們關注污染已很久

我們卻沒聆聽

謝謝你帶來的所有恐懼

這在好多年前已是全球的疾病

只是很少人願意面對

現在我們得面對它了

同時學習如何帶着愛 擁抱它

學習如何鄰里相顧互助 面對它

謝謝你讓我們重估生命的價值

我們以前也知道世界要變

謝謝你幫我們推倒一切

給我們機會從頭建設世界

感恩 覺察

世界正在改變 ”

面對生命的課題，絕不容易，小家庭如是，大社會如是。願我們能帶着愛和勇氣，擁抱世紀病疫帶來的難得機遇，坦誠面對我們以往不願面對的，迎向美好的轉變。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]