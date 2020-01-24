本周FOCUS．採訪手記：幼園網絡教室

坦白說，未採訪前，還以為教師現在拍片講課，會比面授課堂輕鬆，因為不用應付搗蛋百厭的學生，大可專心教學。殊不知真實卻非我想像般。

我當日便直擊了普通話教師王芝婧，看她上體育課的情况。雖然片中的內容都是開學時已擬定好的課程，但由實體課堂變作網上課堂，動作便要稍微修改，王芝婧說，這是由於家居空間未必及得上課室大，因此她在設計動作時，便要花上更多心思，既要有一定運動量，但又不能動作太大，還要盡量選擇一些尋常易找得到的道具，例如小玩具等，方便家長為孩子預備。

鏡頭前「自說自話」最困難

但對教師來說，最困難的並非設計教材，而是要在冰冷的鏡願前「自說自話」。王芝婧笑言，拍片初期因為不習慣面對鏡頭，所以經常NG，「我要不斷在鏡子面前練習表情，亦會重看片段。起初便留意到自己說話的速度比較快，於是刻意講慢一些，當向學生提問後，亦要稍為停頓，預留時間讓正在收看的孩子回應」。

一場疫情，除了學生、家長，其實教師亦面對不少挑戰，各出其謀，甚至一夜間化身成KOL，為的也是令孩子可以繼續學習。究竟這場疫情何時才會完結？何時才還我們正常的生活？

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第287期]