校長創惹笑IQ題 邊動腦筋邊學習

「哪一個富豪的名字中，有最多數學符號？」

「這位張某是眾人的同窗」（猜一娛樂圈人士）

「Which letter can see？」◆

想知答案？就要問問創作這些IQ題的播道書院總校長盧偉成了！

「富豪的名字多數學符號，不就是李『加』『乘』（李嘉誠）嗎？眾人同窗，同窗即同學，又可稱作學友，那就是張學友了；Which letter can see？當然是I，因為I的發音像eye呀！」盧偉成得意洋洋地說。

或許你會笑他的IQ題很爛，但自從停課以來，這位校長一星期7天、風雨不改地給小學生寫家書，每天為他們送上5、6條IQ題，單是這份愛心，已經蓋過一切。「想孩子知道，停課的日子，盧校長並沒有消失，每天也陪着他們走。」

每日一家書 為中六生打氣

以IQ題作介入點，是因為學生一定受落，「小朋友最喜歡IQ題，他們會看得開心、愉悅」當孩子「入局」後，盧偉成便慢慢再把英文、數學、常識、成語，甚至是中華文化等知識，融入IQ題之中。

「我的IQ題不一定爛，也有合乎推理邏輯的。舉例，我想孩子多讀唐詩，於是就引用李商隱《登樂遊原》『向晚意不適，驅車登古原。夕陽無限好，只是近黃昏』來考考他們，是否知道為什麼夕陽總是橙紅色的呢？」

對於中學部的學生，尤其是應屆DSE考生，盧校長一樣着緊，因此在停課期間，他同樣每日一封家書，並以《「盧校長與你同行」：制勝DSE》為題，逐一拆解DSE中文科閱讀卷的12篇範文，用最實際的行動替中六生打氣加油！

雖然現在每天至少要花上3小時為中小學部執筆，但盧偉成強調不辛苦，反而很享受：「能夠陪伴學生走這段艱難的路，是我的榮幸！」

[Happy PaMa 教得樂 第287期]