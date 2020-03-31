疫中作樂：二創經典電影 扮周星馳劉德華 教師教抗疫發放笑彈

文：許朝茵、沈雅詩

繼之前兩部微電影，循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學這天再度拍攝《亞小抗疫極微電影》系列，最新這部是以經典笑片、周星馳主演的《國產凌凌漆》作二次創作藍本，帶出網絡不時流傳未經證實的消息，鼓勵學生及家長要有求證及查清真假的精神。

神態動作誇張 對白「貼地」

採訪當日，兩名由教師擔任的演員在「街市」以暗號相認，他們也跟足原著角色的市井打扮，配以誇張的神態及動作，不斷發放笑彈。而二創的對白也十分「貼地」，例如片中提到可以「龍珠」作「消滅肺炎」工具，不單孩子看得開心，相信成年人亦發出會心微笑。

參與微電影製作的生命培育主任嚴天樂指出，亞小3部微電影都以港產片中的經典場面作二創，每套也有主題，包括第一部以警匪片《無間道》（劉德華、梁朝偉主演）作藍本，講解防疫意識；第二部則參考動作片《葉問》（甄子丹主演），講述囤積物資的問題，讓小孩知道分享物資的重要。

器材有限制 手機錄音

除了搞笑情節，微電影內的拍攝及剪接技巧，也令人眼前一亮。學校的多媒體統籌員李熬霜是製作團隊成員之一，她畢業於香港浸會大學傳理學院電影學院，今次正好把專長應用在拍攝上，讓影片更具電影感。惟李熬霜指出，亞小雖然有一定的攝影器材，但始終未達專業級數，拍攝時有一定限制，「例如收音方面，學校沒有相關器材，唯有安排另一名教師持手提電話在旁錄音，之後再加入影片內」。

校長林德育也曾於第一部微電影粉墨登場，他表示，師長扭盡六壬，無非想大家笑一笑，「希望在這個困難時刻，為香港出一分力」。他補充，學校之前也試過製作短片，因而想到利用微電影，輕鬆之餘，亦可把一些正面信息傳遞予家長及學生。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]