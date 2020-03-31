收藏店老闆馮永權 發掘舊物之美 代尋新主人

馮永權（Wing）有時被笑指脾氣怪，話不投機不賣兼送客，有時遇到夾嘴形的客人，卻會免費兼幫忙。究竟這家收藏着我城上世紀舊年代生活日常的夕拾老闆是何許人？或許他正是隱世的香港故事人。

收藏店隱藏在一座外牆灰水剝落的工廈內，門口向牆靠了一扇古老卻輕巧的木門，木門上的玻璃寫着夕拾。

走進這個橫跨不同舊年代生活品的舊物店，可謂目不暇給，由舊年代家庭照、舊年代《號外》雜誌、圓圓套在頭上如太空人的電髮機、古董相機和昔日巨型的大鐘、厚重眼鏡、大座木櫃唱機，到粵語長片看到的家具玩具水杯吊燈……總之想到的，這裏都有，恍如把電影場景搬到眼前。

擔擔抬抬尋尋覓覓 不怕辛苦

忘了數算，店裏還有一些老招牌，其中兩個立體大字是用鐵鑄造，是老舖掛在大堂掌櫃前的，很有氣勢。Wing說是剛好遇上老舖要換新招牌。「有些舊物是我和它在街頭相遇，我覺得有趣可以保留，有時是有人影了相給我地址WhatsApp我，有時是唐樓家庭要搬。」旁邊的夕拾拍檔黎小楓（Sylvia）忍不住搭嘴：「這兩個招牌大字，他跑去多次游說老舖，才成功買回來保留。」若不及時收留，它們會被扔掉，消失在堆填區。這種擔擔抬抬，爬7、8層樓梯在唐樓尋尋覓覓舊物，既要不怕塵埃、不怕鬼不怕累，也要和時間競賽，這正是「阿Wing本色」。「我自細就不怕辛苦，細個成日跟住老竇在舖頭執頭執尾，掃地及走走趯趯送貨和入數。」他父親是做裙褂刺繡的。Wing笑說他喜歡幫忙現在那種「食飽飯無屎屙」出來搞工作坊的年輕人，但人家也會笑他本是刺繡莊的舖頭少爺，一樣食飽飯不用憂柴憂米才去當收藏家？「其實我們小時候很窮，人家吃香口膠，我們無錢買，但很想知道什麼味道，見人家嚼完扔在地上，我們去撿，洗乾淨再嚼。父親創業，是機緣巧合，也是一點一點捱出頭。」

蒐集生活舊物 感受人情味

夕拾雖然是去年才從舊店搬過來土瓜灣（用了一年時間搬和開箱），但Wing收藏舊物逾30年，最早是收集舊照相機，接着是收音機。以前的長方形大櫃Hi-Fi，要揭開木蓋頂，才看到一邊是唱盤，另一邊是兩大餅膠帶錄音盤：「以前的人，若想聽數小時音樂，可以把喜歡的唱片錄到膠帶去，慢慢播歌。這個Hi-Fi在我店多年，很多人看到都喜歡，但家中沒地方放，放了很多年，後來終於找到主人。」記者請他分享早期收藏相機收音機的故事，他卻隨意地說：「現在我又不想講相機和收音機了！很多東西吸引我，我對它們亦有感覺去認識，開始是嗜好，我沿着這個方向起步，後來發覺不是相機才靚，一個藥樽仔也有生活感，一雙鞋也可以一生保用，蝕了鞋底可以成個底幫你換。」他沿着這個方向走，一直走到今天包羅萬有的夕拾。現代生活，家居好像沒有什麼舊物，因為轉得太快，未舊已換了。Wing說，舊物的設計常是一物多功能，很有價值和生活感，經過長時間使用，留下生活痕迹和人情味，看上去有一份個性美。「現在的我，最想是為這些舊品找到主人。」

砌圖找同好 出不起錢無條件借送

Wing也「好管閒事」，幫手搶救有用的舊物，難怪他為自己開了一個fackbook專頁叫垃圾場。「最近發生的事，是有人要扔700張學校枱櫈，我們透過群組通知有興趣的人來夕拾工廠大廈樓下取，結果派晒，有街坊來取，有補習社來取；亦有人開車來取，他說拿幾張給仔女讀書。我會問他們拿來如何用，希望接收舊物的人好好用，亦有街上的垃圾婆，想取來賣垃圾，我也讓他們取，都是為了謀生。」若遇上一些人來店裏，指指點點說這破了一點，那要減價一半，都給Wing請走，他經營收藏店就是怪怪的，特別支持出不起錢的人：「前幾日，有人來很用心看了一把古老天花扇，我報了價（大概6000至8000元），他覺得太貴，負擔不來，我就介紹另一把細些性能良好的古老風扇給他，賣2000元，他開心地抱回家。」聽到也感受買賣雙方的快樂。他補充，舖頭用夕拾的名字就是希望從新角度發現舊物的時間痕迹，令每件物件加上個性美，期望每一物件找到懂得欣賞及珍惜它的人。「賣不賣，是看來者對不對嘴形，若對嘴形真的惜物和善用，我反而會幫他們，例如大學生做功課，社區做展覽，電影朋友借用，我有時會免費借出甚至送出……」那這門生意是否能維生呢？「由開始至現在，也不曾用來謀生……交到租就算了。」

怎樣分辨來者的誠意？他拿出一個月餅盒，內藏撕碎了的黑白舊照，要看年輕人有否惜物潛質，不要一味說了，不如考考你，看你有否耐性砌圖拼回舊歲月。

Wing來自七口之家，五兄弟中排中間，父親原本打算開第五家裙褂刺繡店，讓五兄弟一人接管一間，但Wing跟父親說：「我在外邊玩夠了，不用給我第五間舖了！」

在外頭玩，他曾在廣告及電影圈打滾10多年，就連拍攝飛車爆炸鏡頭，準備1秒128格高速拍攝器材都是他set機，但就是沒做過導演拍戲，「離開電影圈，是因為感到自己只是幫導演管理器材和埋位的人，如果一個職業沒什麼新東西學，我是會走的。」原來他1990年代收藏相機，是由拍攝開始。

熱心幫助有志年輕人

記者認識Wing，是因為最近跑到他的店上「藍曬工作坊」，一種古老的光合藍圖技術，圖片經過顯影液再經過陽光和水流，在紙張上呈現藍與白色。Wing也愛玩「藍曬」？不是，而是他擁有「好管閒事」的性格，以前曾是藍屋義工幫忙活化達8年，開會籌劃及提供舊物展覽，這次藍曬工作坊也是在一次畫展上遇上藍曬導師Karen，聽到年輕人想做一些喜歡的事，他就自動請纓幫忙。

在舊物店，有趣的是Wing不大愛說物件的來龍去脈，卻愛介紹現時香港年輕人正在做什麼：「我們隔離的工廈單位是『草途木研社』，阿恩是年輕木匠，現在我帶你（記者）過去，認識他們……」

歲月流金，時間和人事一點一滴為物件留下了生活的故事。Wing說話輕描淡寫，但時有驚喜：「我不喜歡的東西，不會收，但如果收了很久，都仍在我這裏，我就開始不喜歡它了，我希望它終於能找到主人。」

比起打理店面及設計空間的Sylvia，Wing對舊物不像她瀟灑，Sylvia說，Wing有時不知自己救不了這麼多舊物，卻硬要上身：「我們不是真正需要的人，所以我們現在的目標，仍是為物件找到主人，就算有些人是收賣佬，他們拿去街邊賣，維生，平平哋，我們也感到是好事。」

魯迅的《朝花夕拾》從回憶中說出現實社會問題，Wing這個貪玩收藏家，卻以懷舊和惜物，關心香港故事。

■給香港的話

「事情最難就是行出第一步，但肯行出第一步，第二第三步就會是你估不到那麼容易。事情就是這麼奇，當你輕鬆看待一件事時，事情就會好輕鬆完成；當你很計較錢、計較回報時，事情就不會來找你了！」

■Profile

馮永權（Wing）

收藏舊年代物件30多年，大件細件，包羅萬有，在土瓜灣開設舊物店「夕拾」，出售及租借舊年代家具、書籍、生活照及日用品等，因為物件都由他尋找回來，所以熟知每一件舊物的背後故事和用途，店中另一拍檔為好友黎小楓（Sylvia），負責店面管理。曾在廣告及電影界工作10多年，2006至2014年成為灣仔藍屋保育義工，開會兼提供藍屋展覽展品。在fb「垃圾場」及「我個世界無垃圾」專頁為舊物找主人。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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