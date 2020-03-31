草蜢遇旱突變 集結成「蝗」軍

草蜢大家族 蚱蜢蝗蟲蟋蟀是成員

香港昆蟲學會副會長饒戈解釋，草蜢主要是對昆蟲綱直翅目下昆蟲的統稱，當中包括蚱蜢、蝗蟲、蟋蟀、螻蛄及螽斯等。這個昆蟲大家族有超過2萬種類，一般經過卵、若蟲及成蟲的成長過程，通常都是後腿發達，跳躍力強。饒戈表示，香港人較熟悉的直翅目昆蟲計有「蚱」、「蝗」、「蜢」等幾類，「蚱的體積較細，有背板蓋過腹部；蝗的翅膀則長得較為發達，一般都是黃色及綠色；蜢的觸角一般較短，頭呈錐形」。

散居變群居 翅膀更壯嘴更大

饒戈強調，草蜢成員中的蝗蟲，並不一定會造成大規模破壞農作物的蝗災，當中只有少數品種會以千億數目集體覓食帶來嚴重破壞，如早前在東非、中東及南亞肆虐的沙漠蝗蟲群便是其中之一。

他解釋，包括蝗蟲在內的草蜢本身喜歡散居，沒有任何威脅，但少數蝗蟲品種在特定條件下會改變形態、行為甚至外貌。這種變異通常在較乾旱的地方發生，當中的蝗蟲會聚居於小部分較濕潤的地方，由散居變成聚居，同時身體激素及分泌都會改變。其後牠們在泥土產卵，當環境的濕潤程度及溫度適合時，孵卵的成功率會較高，從而造就高速繁殖，結集成大規模蟲群。這些昆蟲愛吃如麥、大米、粟米及蔗等禾本科植物，牠們吃光一個地方的植物後，便集體飛往別處覓食，造成蝗災。過程中，蝗蟲除了由散居變為群居，翅膀亦會變得更強壯，令牠們飛得更遠，嘴巴亦會變得更大及有力。

大雨阻繁殖 漸漸回復原狀

要對付這些數目多得驚人的大食昆蟲並不容易，肆虐東非及中東的沙漠蝗蟲兵團，據報道數目便達3600億。饒戈指出，對抗蝗災主要靠人類捕捉滅殺，利用殺蟲水作化學武器，以及利用生物防止，如有人提出派出鴨捕食蝗蟲減低其數量，但這些方法的成效也不大，他解釋：「就算一隻鴨一天吃幾百隻蝗蟲，試想像要幾多隻鴨才足以應付幾千億的蟲？」若遇上蝗災，目前只好盡量阻隔以保護農作物。蝗蟲不斷繁殖的話，何時才會停止？饒戈表示牠們要經過產卵，成長為若蟲，再生長為成蟲。過程中，如有一場大雨便會減低孵卵成功率，又或氣溫下降及食物減少，若蟲在未長出翅膀時便已死亡，成蟲的數目便會減少，到時牠們又會回復原狀，重過獨居的生活。

放生草蜢 影響生態平衡

香港的草蜢按不同品種散居於林地、灌木叢、草地、農地，甚至市區公園等，品種超過60種，包括斑腿蝗科、斑翅蝗科及劍角蝗科等。那香港的草蜢會造成蝗災嗎？「條件上有限制，機率較小。」饒戈表示，蝗蟲動輒便可吞光幾十平方公里面積的農作物，牠們會瞄準有豐富農作物的地方埋手，香港雖有郊野公園，但沒有大幅植被，禾本科農作物亦不多，吸引蝗蟲的機率不大；而且香港大部分泥土較濕潤，不會驅使牠們突然密集聚居然後變異，所以香港成為爆發點的機率較小。漁農自然護理署亦指出，聯合國糧食及農業組織的蝗災歷史資料中，並沒有香港地區發生過蝗蟲災害的紀錄。

香港雖沒有蝗災的正式紀錄，但幾年前有報道指出大埔及馬鞍山曾出現逾千隻蝗蟲，牠們並非集體覓食，而是懷疑因宗教活動「放生」。饒戈強調，這做法絕對不是「放生」，而是「放死」。「這些昆蟲可能原是由人飼養，生命力較弱，牠們被放到草叢後，在短時間內便會被雀鳥叼食。」

他表示，之前較多人放生龜或魚，後來發現有人把淡水魚放到海裏而受批評；再加上放生草蜢的成本相對較低，因此有人轉而放生草蜢，但這活動同樣有可能破壞自然生態平衡，「例如雀鳥本來是捕食附近的害蟲，因為這批草蜢突如其來，令雀鳥轉而視線改吃草蜢，原來的害蟲逃過一劫而數目增加及變得活躍，其他植物因此受害」。漁農自然護理署發言人回應稱，該署一向不鼓勵市民隨意於野外放生動物。放生有可能影響生態平衡，若放生的是外來物種，更可能與原生物種爭奪食物及棲息地等資源。

若在郊野公園遇到草蜢，大家不用恐慌，因為牠們多數只吃植物，不會無端襲擊人類，饒戈說：「部分草蜢的外形其實很可愛。」昆蟲愛好者愛觀賞草蜢，欣賞不同品種的形態及顏色，牠們的觀賞價值不遜於在舞台上邊跳邊唱的「草蜢」。

文：雙喆

編輯：梁小玲

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