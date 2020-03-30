醫食因緣：由頭按到腳 提升正氣護脾胃

食療方面，湯水、茶飲只能作為輔助，不能代替正式治療。如不慎出現外感病徵如發熱、發冷、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛等，必須及早就醫。

①葱白生薑湯

對於發冷、倦怠乏力、喉嚨痕癢、咳嗽痰稀的患者，在驅風散寒的正式治療以外，可配合此湯。

材料：葱白3根、生薑3片

製法：水煎15至20分鐘，溫服，每天2至3次，服後能微微發汗為佳

功效：祛風散寒解表

②連翹桔梗甘草湯

患上外感時出現發熱（發冷並不強烈）、喉嚨紅腫痛、痰黃、小便黃等風熱表證時，在辛涼解表清熱的正式治療以外，可配合此湯。

材料：連翹12克、桔梗12克、生甘草10克

製法：水煎15至20分鐘，溫服，每天2至3次

功效：清熱解表利咽

③參蘇陳皮飲

對體弱的長者，在患上外感期間需要考慮「扶正解表」的策略，在藥物攻邪的同時顧及保存正氣和促進脾胃運化功能，使祛邪效力事半功倍，幫助患者早日恢復健康。

材料：太子參20克、紫蘇葉12克、蘆根15克、陳皮6克

製法：水煎20至25分鐘，溫服，每天1至2次

功效：益氣解表