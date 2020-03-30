止痛藥常見成分 布洛芬致新冠惡化？

布洛芬是消炎止痛藥常見成分，在香港雖屬監管藥物，但不少港人遊日本、歐美時購買當地的複方感冒藥或止痛藥，都含有布洛芬。各方專家意見分歧，背後有何理據？是否需要停止服用布洛芬？

布洛芬屬非類固醇消炎藥（NSAIDs），適用於輕度至中度疼痛，具退燒、止痛、消炎作用，在外國較撲熱息痛更被廣泛使用。新型冠狀病毒肺炎在全球爆發後，很多確診個案都曾服用布洛芬，但《刺血針》近日刊登文章，指布洛芬或導致新冠病情惡化。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，布洛芬藥理作用是抑制前列腺素製造，令血液減少流到腎臟，腎臟的調控機制便會使身體細胞表面的ACE2（血管緊張素轉化酶2）增加。「ACE2就像是門，多開幾道門，病毒就更容易進入。」由於新冠病毒透過ACE2進入人體的細胞，因此有推論指布洛芬會加重病情。

欠證據顯示增感染新冠風險

值得留意的是，大部分非類固醇消炎藥的藥理作用，都會抑制前列腺素製造，因而令ACE2增加，譬如常用於紓緩經痛的甲芬那酸（mefenamic acid）、治療中度疼痛的萘普生（naproxen）。按照理論，不單止布洛芬可能導致新冠病毒更容易入侵人體，其他非類固醇消炎藥都一樣。

崔俊明強調，以上說法在理論上「講得通」，但臨牀未有足夠證據，證明服用布洛芬會增加感染新冠肺炎風險。SARS與新冠病毒相似，同樣是透過ACE2進入人體細胞，但沒有證據顯示，服用布洛芬會增加感染SARS風險。他建議市民按照藥劑師或醫生囑咐服用布洛芬。

可致胃潰瘍 胃出血 腎功能衰竭

港人用作看門口的日本複方感冒藥、美版止痛藥，不少都含有布洛芬；如有傷風、感冒徵狀，應否服用？出現頭痛或經痛，應該服用撲熱息痛還是布洛芬呢？

在公立醫院dirty team工作逾一個月的心臟科專科醫生黃任匡認為，布洛芬雖具鎮痛、消炎及退燒等藥效，但由於其副作用可大可小，可引致胃潰瘍、胃出血、腎功能衰竭等嚴重情况，因此醫生處方布洛芬，多用於出現嚴重炎症及痛症的病人身上，較少用作退燒；即使發燒患者由疫區返港，懷疑感染新冠，醫院也多用撲熱息痛，不會用上布洛芬。

在港屬監管藥物 少用作退燒

在香港，布洛芬必須在有註冊藥劑師在場及其監督下銷售。崔俊明表示，有輕微不適時，可先到藥房購買成藥或藥劑師監售的藥物來緩解徵狀。若1至2日仍未有改善，應盡快看醫生。撲熱息痛與非類固醇消炎止痛藥作用相似，但不具消炎作用。撲熱息痛雖然較少引起腸胃不適，但由於經過肝臟代謝，若長期及過量服用，可致肝臟受損。他不建議市民於外地自行購買布洛芬，以免服用過量，出現嚴重副作用。

外遊購複方感冒藥藏風險

黃任匡表示，由於布洛芬可引致嚴重副作用，不建議市民自行購買及服用，尤其是長者、腸胃及腎功能較弱的人士，「如果純粹有少少頭痛，想食顆止痛藥，可以選擇撲熱息痛，這是比較安全的選擇」。但若小童出現不適徵狀時，則需立即求醫，「因為小朋友未必懂得講出自己的身體不適，或者會講得不清楚，所以不建議擅自讓小童服用撲熱息痛或布洛芬」。

另外，一些複方成藥稱能紓緩咳嗽、鼻水、鼻塞、發燒等多種徵狀，崔俊明不建議服用。因為所有藥物都有其副作用，患者服用含多種成分的複方，需承受不必要的藥物副作用風險；加上，一旦出現藥物敏感，便不清楚是哪種成分所致。疫情當前，如有新冠肺炎徵狀，尤其是曾經外遊、接觸過確診者，應及早求醫。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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