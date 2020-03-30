奶薊草療效欠臨牀實證 「護肝神藥」不如有營飲食

腸胃及肝臟科專科醫生提醒，奶薊草的護肝功效缺乏代表性的臨牀實證，而且產品中成分眾多，難以一一查考；曾有乙型肝炎患者服用後，招致肝臟發炎。

網上搜尋護肝產品，「奶薊草」被形容為「天然肝臟保護神」，亦有人稱之為「天然養肝藥草」。到底奶薊草護肝，是否真有其事？

具抗氧化抗纖維化成分

香港大學內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，奶薊草護肝之說，源於其含有水飛薊（Silymarin）成分，水飛薊能發揮3大功效：抗氧化、抗纖維化及控制發炎，令部分人相信此藥可控制肝臟疾病。他以肝硬化為例，當病毒入侵肝臟後，出現氧化過程，損壞肝細胞，致肝臟受傷發炎；每次肝細胞受損後，會結出纖維組織，當情况反覆出現後，病人的肝臟累積過多纖維組織，致肝纖維化，甚至肝硬化。

既然奶薊草具針對肝病功效的成分，是否如坊間所言，屬護肝神藥？袁孟峰表示，以他所見，現時大部分有關奶薊草的研究均為細胞研究，暫時未見具代表性、用於慢性肝病病人的臨牀研究，可證實奶薊草的治療功效，因此有所保留。

在2016年，專門研究治療肝臟疾病的維也納學者Peter Ferenci亦發表研究報告，抱持相類看法。研究文章提及，奶薊草中的水飛薊成分確能抗氧化和抗纖維化，是治療慢性肝病的潛在藥物，但由於現時缺乏數據顯示藥物進入人體後，藥理效應的變化規律，因此奶薊草的治療作用仍存爭議。

標榜排毒 未能對應肝病需要

奶薊草用於人體的治療效果未明，一旦用於慢性肝病患者身上，亦無助控制病情。袁孟峰指出，不少護肝產品標榜能提升肝細胞的排毒功能，但以乙型肝炎患者為例，最重要並非排毒，而是移除病毒，控制病情。他以工廠作比喻，肝臟為重要工廠，負責製造蛋白及排毒，一旦肝臟出現疾病，如同工廠火警，不能發揮原有功能，「在這情况下，應該先救火頭，還是修補已燒爛的機器零件？那當然是先救火。救完火頭後，肝細胞會自然修復，能漸漸發揮原先應有的功能」。

含不明成分 亂服隨時傷肝

除了無助控制病情，慢性肝病患者擅自服用保健產品，更可能加重肝臟負擔。袁孟峰指出，部分標榜補肝的保健品並非以註冊藥物出售，缺乏監管，生產商不單加入奶薊草，亦加入其他未知成分，不確定產品會否威脅肝臟健康，「除非消費者逐一仔細研究，查看產品中每一成分會否影響肝細胞；否則，不能肯定所含的成分是否無損肝細胞」。

他舉出一個病例，一名乙型肝炎患者因肝酵素大幅上升至肝臟發炎，經檢測後，發現患者的乙肝病毒活躍度沒有上升，顯示乙肝病毒並非發炎原因；經查問下，發現病人過去4周服用一種護肝保健產品，估計產品中某種成分損害肝細胞，觸發肝臟發炎。病人停服產品後，肝酵素慢慢回落至正常水平。

攝取足夠營養 保肝正常運作

慢性肝病患者不宜亂服保健產品，那麼健康成年人熬夜後，服用產品來促進肝臟排毒，又是否可行？袁孟峰表示，肝細胞有多項功能，包括排毒、處理血糖及膽固醇等，一旦細胞受損，不能發揮原有功能，藥物亦不能令細胞復元，恢復排毒功能。他表示，肝能否正常運作，取決於人體能否攝取足夠營養，如礦物質、維他命、蛋白質等，透過均衡飲食吸收以上營養，不一定要服食護肝產品。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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