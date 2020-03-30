輕視篤魚蛋 小心一世無力揸筷子

事實上，傷勢可涉及筋膜、韌帶或骨裂；同一程度的傷患若出現在不同手指，治療亦不一樣。得不到適當治療，隨時損害手指功能，嚴重者連拳頭也無法握緊，甚至連拿筷子吃飯、開門等也無力，影響日常生活！

◆江：江志恒（養和醫院駐院醫生）

◆高：高兆祺（骨科專科醫生）

■手指意外 𠝹傷最常見？

問：常見的手指受傷有哪幾種？

江：門診遇到跟手指有關的意外，較常見有被利器或玻璃𠝹傷，傷口可以在皮膚淺層，或是割傷神經線、韌帶等。其次是小朋友被家具、玩具、門夾傷手指，可能令指甲爆裂，嚴重的可致骨頭斷裂。受傷後若指甲與指頭之間的中層積血沒有即時處理，有可能引發疼痛，可痛至無法入睡。

另外，俗稱「篤魚蛋」的手指受傷，可導致手指伸指肌腱撕裂（extensor digitorum tendon）或側副韌帶（collateral ligament）撕裂，嚴重會斷骨，若處理不善，手指長遠或會變形，甚至功能受損，所以一定要檢查清楚。

■自行扶正 反拉傷變形？

問：「篤魚蛋」後手指輕微移位，可否自行扶正？

江：「篤魚蛋」是形容受傷過程，即手指意外篤在硬物上，出現不同程度損傷，例如伸指肌腱撕裂而無法拉直指頭，出現槌指（指頭下垂無法伸直）；或手指關節兩旁的側副韌帶撕裂或手指骨裂，都有可能導致關節移位、手指變形。如受傷輕微，有可能靠自己扶正關節，但如韌帶已撕裂，並且在自然癒合過程中不斷被拉扯，除了會減慢復元進度，韌帶亦會變長變鬆，手指有可能變形，甚至無法完全伸直，所以最好還是交由醫生診斷。

■檢查一定要照X光？

問：如何判斷「篤魚蛋」受傷程度？是否一定要照X光？

江：如果不小心「篤魚蛋」，手指有可能變形，出現紅、腫、痛。醫生要詳細檢查病人手指，問清楚意外發生經過，例如撞擊力度及位置，然後檢查病人的手指或韌帶，用手推一推受傷手指關節，看看有沒有撕裂及判斷嚴重程度。如韌帶只是部分斷開，關節活動幅度便較正常多一點；如已完全斷開，便會感覺到關節很鬆。另外，亦要為病人安排X光檢查，以確認有否骨折。如發現只是簡單的筋膜、韌帶撕裂，可在門診處理，以不同材料的支架或雙指套固定受傷手指，連續戴8星期或以上便可復元。但如發現嚴重或複雜的骨折，便要轉介至骨科醫生跟進。

高：以支架固定受傷手指的保守療法，對簡單的筋膜、韌帶撕裂有良好效果。但如果涉及骨折，導致關節無法穩定，就可能要以手術處理。手術目的是要讓斷裂的指骨復位，如情况嚴重，更需要以鋼針固定斷骨，否則可能影響手部功能，連握緊拳頭也未必可以做到。

■支架須8星期24小時佩戴？

問：長期戴着支架，會否令受傷韌帶繃緊，影響復元？

高：由於韌帶及筋膜沒有血管，難以將養分帶到受傷位置，所以自然修復進度較慢，一般至少要8至12星期才能完全復元。固定支架或指套必須24小時佩戴，無論洗澡或睡覺時都要戴着，所以醫生會建議病人購買兩套支架或指套，洗澡後可替換，而在換支架時亦要先固定好手指。

另外，病人不要因為擔心被固定太長時間，令手指筋膜或韌帶變硬，而自行做伸展動作，因為輕微的郁動都有可能拉長筋膜或韌帶，癒合後便會感覺手指關節不穩，甚至令功能受損。

■不同手指治療有別？

問：有何因素影響治療選擇？

高：除了傷患嚴重程度會影響治療選項，受傷位置也要考慮，即使同樣是食指、中指的側幅韌帶撕裂，如撕裂韌帶靠近拇指一側，醫生在選取治療方案時會更進取。因為日常生活上的動作，如拿餐具、開門、握汽車方向盤，都需要用手握力去完成；如受傷的筋膜、韌帶是靠向拇指一側，修復不當便會令病人無法握起拳頭，對生活造成諸多不便。

文：wongyim

編輯：林曉慧

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