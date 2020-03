星期日文學‧卡瑞‧邱琪兒×馮程程——個體即政治 從文本走向遠方的世界

回想創辦新文本資料庫研究外國的新文本,逐個閱讀卡瑞.邱琪兒(Caryl Churchill)的劇本,還讀了分析她劇作的Oxford Companion,就是為了把新文本介紹給香港觀眾,這些已經是十年前的事——馮程程說,她現在對劇本的分析,大概不可能如那時般精細;但這位既是導演,也是編劇的劇場工作者,因為此次訪問回顧自己從前的研究,以及閱讀卡瑞.邱琪兒的新作,又找到一些新的悸動,然後像捧着寶物的孩子般,從她的劇本開始談到劇場,以及劇場如何回應時代。

初次接觸邱琪兒,是二○○○年,當時馮程程是英國倫敦一間大學戲劇系的研究生,她形容自己和邱琪兒的相遇是因為「好彩」,「但同時這份好彩也建基於一場悲劇,那年是英國劇作家莎拉.肯恩(Sarah Kane)自殺逝世一周年,倫敦的劇場演出了她的所有劇作,所以英國文本劇場(Text-based Theatre)給我帶來的第一個衝擊是來自肯恩的。同年,邱琪兒的《遠方》(Far Away)在皇家宮廷劇院(Royal Court Theatre)上演,因為皇家宮廷劇院是孕育肯恩的劇院,我經常去那裏「蒲」,所以就去看了」。

把《遠方》帶到此時此地

回想入場觀看《遠方》(Far Away)的經歷,馮程程依然很是陶醉,「全劇完了,blackout的那一刻,house light亮起,全場都靜了,沒有人動,也沒有人拍手,我感覺到表演完了,但我依然在那齣戲之中,我的呼吸凝住了;直至半分鐘後才有人靜靜地移動,我還在座位上動彈不得,可想而知戲劇結尾的『那道力』有多強勁」。

馮程程即場買了《遠方》的劇本,並帶回香港。之後適逢前進進戲劇工作坊有一個演出的檔期,二○一○年,馮程程翻譯及導演了這個作品,以此作獲得第三屆小劇場獎最佳導演提名。這齣三幕劇以女孩Joan偷看到叔叔虐打犯人,卻被姨姨Harper噤聲開始;第二幕她跟男子Todd在工廠中上班,製作漂亮的帽子,但實際上犯人戴着他們的帽遊行前往刑場;最後一幕以世界大戰作結,這場大戰牽涉不同國族的人之外,不同的動物都必須選邊站並參戰,動物既可以是隱喻,例如以大黃峰(wasp)象徵白人盎格魯-撒克遜新教徒(White Anglo-Saxon Protestants),也可以單純在描述一場「所有對所有的戰爭」(war of all against all),例如「貓站在法國人的那邊」(the cats have come in on the side of the French),或者「鳧並不是好的水鳥,他們強姦,而且和大象及韓國人站在一起」(Mallards are not a good waterbird. They commit rape, and they're on the side of the elephants and the Koreans)。

馮程程說起挑選此劇本的原因,是因為她在家看新聞時,一些畫面讓她想起《遠方》——那時西藏和新疆發生種族衝突,而台灣八八水災時時任總統馬英九說了一句話:「大自然是我們的敵人。」這些片段與《遠方》的最後一幕遙相呼應,「我覺得這個劇本能夠回應當時那個時代,我好像可以透過文本認識這個世界」。於是《遠方》在香港上演了,因為劇本有大量的隱喻和象徵,當時馮程程和一眾演員花了很多心力去拆解及表達劇本的語言,尋找諸如大陸城市「競爭一塊雲」等荒謬的新聞去拆解大自然與人類對立的狀態,但在此時此刻,她很快便用上了《遠方》的語言描寫當下的世界:「我們可以說,蝙蝠或蝗蟲已經抵達東非,或者蝗蟲與印度人為敵了。」

成為頂尖女孩 關注群體和世界

《唯我一人逃脫》(Escaped Alone)上演時是二○一五年,距離創作《遠方》十五年,末世再次成為她作品的主題,此時邱琪兒已經七十七歲。「或者是因為這個世界的問題總是重複又重複的,所以持續關注着世界的邱琪兒,多年不斷的創作在她的作品中累積了一種『厚度』。」馮程程會注意到邱琪兒的一些創作密碼,《遠方》中的Joan和《唯我一人逃脫》的Mrs. J,會不會有什麼關連呢?「我們作為粉絲會有把新舊作對照的樂趣……也是因為邱琪兒有豐富的作品,我們才可以如此了解她的世界觀和創作的脈絡,以及她身處的這個世界,也是我們身處的這個世界,在這段時間之間發生了什麼變化。」故事中的女主角Mrs. J離開了末世後,徘徊於和好友的下午茶時光及與觀眾此刻對話的空間之中——在那個因為採礦事故而埋葬了整個社群、水災打斷人類浪費食水的活動、錢幣中的化學物質導致流產和畸胎、派發智能手機給饑荒的災民、疫情因政府假意清洗受感染區域及互相攻打而在全球擴散、大火降臨的末世中,「唯她一人逃脫」。此作與《遠方》一樣,憑想像力描寫末世的景象,由此關注人與自然的關係。

創作以外,邱琪兒也是一名左翼女性主義者。大學畢業翌年,邱琪兒跟一名大律師結婚,之後誕下三名孩子,身為一個家庭主婦,她如何看待母親和編劇這兩個身分的衝突?早於一九八二年,邱琪兒就創作了《頂尖女孩》(Top Girl)回應這個問題。故事中的女主角終於成為公司裏最頂尖的女孩,但她犧牲了很多,全劇的最後揭示她因為不可以用母親的身分在公司「上位」,而放棄自己的親生孩子。「由劇本的安排,我們明白邱琪兒關注的不是個別女性的成就,而是女性這個群體;所以在方法學上,邱琪兒也不會只埋首案頭寫作,反而會進行田野考察,走入人群之中,也就是現時被命名為社群劇場(Community-based Theatre)的做法,把女性群體的心聲寫成劇本,並帶到舞台之上。」

馮程程認為群體一直是邱琪兒關心的對象,「她關心的是,女性作為一個群體,人與自然作為一個群體,以及世代作為一個群體」。女性和自然在上文中已有觸及,那什麼是世代作為一個群體呢?由《頂尖女孩》中的女主角放棄自己的孩子,《遠方》中姨姨Harper要Joan對惡行沉默的壓迫,到《唯我一人逃脫》時對未來的想像及對末世的恐懼,「通過戲劇,邱琪兒總是在叩問自己及同代人,我們如何告訴孩子這是一個怎樣的世界?」這叩問的一個極致就是下文將會提到的《七個猶太小孩》(Seven Jewish Children)。

《唯我一人逃脫》還有這樣的一個創作密碼,「此作其中一個重要的場景是後花園的茶敘,《頂尖女孩》中來自不同歷史時空的女性也在茶敘中慶祝女主角升職,有變成修女的十三世紀日本妓女和農村戰士,她們各自背負着屬於自己時代的女性議題;而《唯我一人逃脫》中聚會的是四個老婆婆,她們討論的是自己的兒孫和末世。」兩次聚會都可以見到女性群體的姊妹情誼,只是在新作,這些姊妹和她們的後代,在人類過分開發自然而只有Mrs. J逃脫的末世中,已不復存在。「兩份文本之間可以看到,即使邱琪兒已達遲暮之年依然是自覺的,而且對於世界永不低頭。她跟她的戲劇和這個世界一同成長、老去,《頂尖女孩》和她的前作的朝氣與凌厲,在《唯我一人逃脫》沉澱成為重複了二十五次的『可怕的憤怒(terrible rage)』,只是這個阿婆仍然火力十足,認老不認輸。」透過劇本,邱琪兒一直在質問觀眾,你想做什麼嗎?你真的想「攬炒」嗎?她的文本希望觀賞者不止是戲劇觀眾,而能夠在離開劇場後於現實世界有所行動。

文本到劇場 唯語言超越語言

導演《遠方》後,馮程程埋首自己的創作,寫了《誰殺了大象》。提到邱琪兒對自己的影響,馮程程說邱琪兒是「結構控」,自己也是,例如在《唯我一人逃脫》中,每一場Mrs. J都會有一段獨白談到末世的景象,場場如是,馮程程形容這樣的結構非常「乾淨」;而《誰殺了大象》前兩幕,分別是一名警員面對群眾和兩名警員審問一頭「大象」,結構同樣簡潔有力。回想起寫《誰殺了大象》的對白時,馮程程覺得「在寫實風格的對白中帶出不同層次的東西,包含隱喻,甚至有一種知性的厚度是很困難的,那邱琪兒是怎樣應對的呢?邱琪兒在她的劇本中總是在實驗如何用最少的語言去塑造一個人物(how little need the character say to let us know enough about them)」。這個問題讓馮程程寫成了《誰殺了大象》第二幕裏審問大象的場景,她借用《遠方》的文本問自己創作的對白該如何開始,又在何時停下,「這些問題帶了我出關……我自己很享受閱讀邱琪兒的劇本裏面的個人(personal)與政治(political),由個人到一個更大的世界之間藕斷絲連,『一齊行』的關係;這也是為什麼我自己的劇本比較少用戲劇化的元素」。

邱琪兒劇本中的結構形式、語言和內容總是緊密地結合的。二○○六年的《醉後說愛你》(Drunk Enough to say I Love You)以國際政治入題,全劇只有二人對話,邱琪兒以一對同性戀者比喻英國和美國的關係,諷刺當時英國政府盲目支持美國政府的行動,「同性戀情侶本來已經是一個精妙的隱喻,加上全劇對白多次用上省略的方式,省略一個句子的前段與後段,對白中用上大量的象徵,又指涉世界各地的政治人物、政治事件及政治,讓節奏更為緊湊之餘又留下更多的想像空間」。另外不得不提的是二○○九年上演的《七個猶太小孩》,全劇只有十分鐘,沒有角色只有對白,「而整個作品的對白都圍繞同一個修辭,『告訴她/不告訴她』(Tell her/Don't tell her)」邱琪兒藉此文本回應二○○八年以色列襲擊加沙地帶事件,透過成年人爭論應否告訴孩子家族的歷史和為何他們是如此地活着,再一次關注世代這一個群體,此作中再見邱琪兒編劇的功力,以精準的語言和結構表達政治和戰爭對下一代的壓迫。

馮程程說,在完成了最初那些很多角色和很多對白的劇本,例如《頂尖女孩》後,邱琪兒也有對於語言感到不知所措的階段,於是嘗試其他的創作媒介,例如舞蹈等,才進入了以省略的方式去書寫語言的階段;她自己也有差不多的困擾,近年的創作有以聲音作為媒介的作品,嘗試脫離文本劇場,「但我也知道自己心心念念的是劇場,而如此繞路也是不錯的經歷。所以我除了參考她的創作策略外,她作為編劇的堅持也啟發了我,支持我努力下去」。

此時此地 每一個人都在遠方

《七個猶太小孩》只以一個星期寫成,因為皇家宮廷劇院是邱琪兒的創作基地,和她有着長久的合作關係,邱琪兒得以在一齣劇目開場前的十分鐘,讓此劇上演,對以色列襲擊加沙的事作出即時的回應。以劇場回應世界,或,以劇場回應時代,在香港是否可行呢?

「劇場是一種傳統工藝,只是它在香港是比較小眾的。」馮程程提到邱琪兒不止是一名劇場工作者,而且以劇場討論政治,在香港我們或者會覺得難以想像,但其實英國政治劇場(Political theatre)的誕生也有其歷史淵源。在二十世紀六十年代,英國劇場廢除了政治審查制度,一些書寫社會的劇作家因此而冒起;經歷了八十年代戴卓爾夫人新自由主義式的經濟改革,九十年代的年輕劇作家更進一步繼承了政治劇場的傳統,以劇作批判社會、表達自我,新文本運動由此而來,而邱琪兒的作品也在這樣的脈絡下誕生。馮程程以《醉後說愛你》為例子,「邱琪兒之所以能寫出如此這樣的劇本,也是因為她在英國成長,對於英美關係才有這樣的觸覺」;至於香港,馮程程認為在二○一四年雨傘運動之後劇場界也開始湧現這樣的意識,「我是樂觀的,因為劇場界的人對於如何回應這些事情,依然莫失莫忘」。

「邱琪兒的創作其實也來自生活的不安感,帶着身為中產階級的憂鬱以及女性的傳統包袱去創作,她的作品有走出自己的小範圍並介入世界的渴望。」個體即政治(personal is political),其實是說個人和政治密不可分相互影響,邱琪兒的作品正正游走於個體和政治之間,她總是希望自己的書寫跟自身的經歷保持距離並由此接通更大的世界;這個政治信念也讓她的作品以犀利的視角切入事件,有着極簡的語言和精細的劇本構作,關懷世界各地的人與事。「對香港的觀眾而言,因為以往香港人與政治比較疏離,也較少參與在國際政治之中,所以在香港觀賞《遠方》、《醉後說愛你》和《七個猶太小孩》這些作品時,總覺得有一層隔膜。」而現在的香港經歷了新的政治事件,觀眾又會對這些作品有新的體會,「對於我們這些創作者而言,現在也是一個契機把自己在這些事件中的生活經驗轉化為作品」。

在與馮程程討論的過程,她說起自己導演的《遠方》,到現時跟筆者再談同一個劇本,她的理解和筆者不同,也和以前的自己不同;邱琪兒的劇本是跨越地域和時空的,在不同的時候,會讀到不同的感受,「就像故事中的Joan,第一幕只是一個孩子,到第二幕已經是一個談戀愛的姑娘,然後在最後一幕參與世界大戰,Joan一直在成長」。劇本的最後是Joan的獨白,而最後一句是這樣的:「當你已經踏入(河流)了,你不再能說什麼事情將會發生。水無論如何都包圍着你的腳踝。」(When you've just stepped in you can't tell what's going to happen. The water laps round your ankles in any case.)」我們每個人的經歷都有所不同,卻又與很多的人經歷同一個時代;就如邱琪兒的作品雖然在書寫「遠方」,卻又總是在關懷「此時此地」(here and now)的每一個人。邱琪兒從《遠方》寫到《唯我一人逃脫》,而馮程程亦正在着手翻譯這份新作,在不久的將來帶給或許感覺自己正身處於末世的香港人。

在劇場這個藝術之中,邱琪兒以作品和她的觀眾成為一個群體,一起去經歷這個世界,或許這就是劇場令人着迷的地方;我們每一個人的相同之處,就是那被水包圍着的腳踝——在訪問的最後,馮程程幽幽地說了一句:「我們每一個都是Joan。 」

