影片簡評：《乾杯！清酒女流》I

千葉麻里繪從平凡侍應到跟南部美人（上集主角之一）創製自家品牌，今田美穗十幾年前改寫全男班杜氏制度，如今輕描淡寫道來，Rebekah也獲前集品酒達人加持清酒界滿場飛。小西未來技法毋須進步，女性字頭的誕生，《乾杯！》第二彈就是如此簡單好看。

《無痛斷捨離》 IIA

鄭政恆 4★

泰國青年導演又一小品力作，《戀愛病發》以男生為主，本片就探索女性心理。主角阿靜追求北歐簡約風格設計，代價是面對滿屋雜物。電影以物件通向人情，剪不斷，理還亂的今昔糾纏，家人親疏關係、舊愛藕斷絲連，整體流露出東方式的抒情、內向的罪咎感和世界觀。

石琪 3.5★

拋棄家中積存的舊物，其實難斷難捨難離。這部泰國文藝片很感性，細緻刻畫女主角捨不捨的抉擇，引起愛情、親情的風波，以及革新與懷舊的矛盾。演員都好，女主角更有清新女神吸引力，可惜自我中心，不大理會別人感受。

《喋血戰士》 IIB

紀陶 3.5★

用洗腦程式令超級戰士以為復仇而展開殺戮，這種《戰狼》式劇本近期大行其道，可說是當代的殺手教條。電影動作連場，亦將美日漫畫英雄集大成，尤其視美國科幻小說大師Philip K. Dick改編拍成電影的故事一脈相連，故此片可說是Total Recall的Vin Diesel版。此片視藝掌握專業得來嫌太樣板化，太多背鏡頭演出難免令人認為主角只演Master Shot，太着意模式弄成膠化往往是有中資參與之電影陋習。

5★為滿分