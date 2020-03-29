家明雜感：疫症下，影迷完全自學手冊

陸續有電影人受感染，名人、明星自然最受注目。湯漢斯夫妻以外，還有美女Olga Kurylenko及大隻佬Idris Elba。湯漢斯染病被網民拿來調侃，唉呀，他不是（在電影中）身經百戰的？Elba亦頗教人意想不到。幾天前才在電視見他在《狂野時速》第N集，力大無窮、無堅不摧，現實中竟不敵病毒。可見，電影的想像功能多重要！

也有人因為這次肺炎不幸離世。一位叫Mark Blum的美國演員，最多人提及是他演過Madonna的《神秘約會》（Desperately Seeking Susan）；意大利老牌女星Lucia Bosè，安東尼奧尼早期影片的繆斯。當然，更悲慘是湖北電影製片廠的常凱，幾乎全家受害。礙於信息不流通我們所知不多，類似的人間悲劇，這次在大陸發生了多少宗？

電影製作暫停，首輪二線片如《隱形客》臨時變陣，安排網絡與戲院同步。大片則紛紛延期——包括新的占士邦片，戲名應景，叫《唔得閒死》（No Time to Die）。因為幾個月來的疫情，戲院生意本來就一落千丈。後來證實有確診者曾去看戲，個別戲院需要停業清潔。前天香港政府最新的頒令是，電影院也得暫時關閉了，為期十四天。十四天不難理解，「未來兩星期非常關鍵。」多少個十四天過去了，這句話我們聽完又聽。

電影院的意義與功能

全世界影業面臨一樣的困境。大導演路蘭在《華盛頓郵報》撰文〈Movie theatres are a vital part of American social Life〉，從歷史出發，語重心長強調電影院的重大意義。它何止提供大量的就業機會？它為我們提供「在一起」的體驗。我們去戲院，骨子裏其實出於對彼此的需要。這一點，連串流最成功的Netflix也會明白——所以有人為他們研發出「派對」功能。不怕做孤獨精，一幫朋友各自在電腦面前，可以同步觀賞電視、電影，邊看邊留言、聊天——留言好了，切勿學大陸那種煩膠「彈屏」。

很多人足不出戶，Netflix的確算是疫情中少有的「贏家」。相比2003年SARS，「串流」（streaming）已變成日常用語。拜科技之賜，今天「流」的不單是高清，連4K影像都綽綽有餘。

影史經典、大師名作，幾乎全部在彈指間獲得。美影評人Roger Ebert離世多年，他的網誌（rogerebert.com）仍由遺孀及其他影評人營運，更新頻仍。幾天前，該網刊出一張長長的清單（Where to Find Roger Ebert's Great Movies Streaming），列出Ebert心目中最偉大的電影，如何在疫情期間在串流網站找到。什麼《四百擊》、《八部半》、《七俠四義》、《雨月物語》、《第七封印》、《德州巴黎》……數以百計名片，全部附上超連結，一按即可觀看（當然先要訂閱服務）。若Ebert仍健在，他會歡迎這種便利麼？

不過Ebert的經典堆中，Netflix提供的只是極少數，最大的片庫屬於Criterion所有。Criterion這個以紐約為基地的品牌，戲迷不會陌生。年前他們開設網上頻道，可以看作「影癡的Netflix」。串流未必一定賺大錢的，Criterion頻道推出前，另一個與它路線接近的FilmStruck，運作了兩年即關閉。電影、電視網上發行的最大阻礙，是有機會牴觸地區發行商的利益。網絡表面上容量無限，實則掣肘處處。像Criterion頻道，雖然片藏豐富，但剛推出時並不開放給香港客戶訂閱。現在他們的政策有沒有改變，仍是不得而知。

識途老馬只好逐一測試了，看看哪家國外的網站能順利訂閱。有時不惜「翻牆」用VPN（另一暫不收容港客的例子是迪士尼轄下的「Disney＋」），或設法找張有美國地址的信用卡之類。多年前在本欄寫過，在家「看電影」其實一直不太user-friendly的，經常令技術盲碰釘。以前要搞清楚實體版本的格式、制式，今天則要學曉一點網絡遨遊的訣竅。

關於電影，還有大量因應疫情的變動、更新。林肯中心出版的雜誌《電影評論》，作者James Wham寫的文章值得一讀〈News to Me: Social Distancing, Cancellations, and Streaming〉。類似由疫情出發的，有《紐約客》的Richard Brody文章〈What the Coronavirus Means for Watching Movies〉。他文中談及戲院的功能，與上述路蘭的觀點不謀而合。比較拉閒扯散的，則有Criterion頻道David Hudson寫的另文The Virus and the Movies。

「我親愛的隔離短片節」

拙文本想有樣學樣的，奈可在華語地區的電影、影展消息，大都只是取消或擱置，好像沒國外般變通或善用網絡（抑或我消息不靈通？）。最近，美國最少有兩個新的電影平台登場，一是Kino Marquee，發行去年康城得獎的巴西奇片Bacurau；另一叫Theatrical-at-Home，讓觀眾幫襯戲院，再在家看電影。上述的David Hudson文章，報道了一個名字超可愛的網上短片展：「我親愛的隔離短片節」，原文「My Darling Quarantine Short Film Festival」。「Quarantine」是「Clementine」諧音，全名在玩尊福的西部名片《大俠復仇記》典故：My Darling Clementine。哈哈，這是老外的幽默。

該短片節的作品免費觀賞。對了，若串流大片、名片常被版權的繁文縟節左右，趁現在隔離、閉關，是不是應該去發掘更多另類、短片或紀錄片？

英國文化協會有個題為「五部自由的電影」（FiveFilms4Freedom）短片選，五部短片，有劇情及紀錄，統統是LGBTIQ議題。我看了，不錯，夠發人深省，其中After That Party及Pxssy Palace最可觀。短片節為期十天，由3月18日至29日（即本文刊登日）。有興趣不妨先睹為快，未知展期完結短片會不會下架。

世界各地的影展紛紛延期或取消，包括幾十年未曾間斷的香港國際電影節。著名推廣經典片的TCM，把他們一年一度的「經典電影節」移師到影迷家中舉行，稱為「特別家用版」（Special Home Edition）。展期由4月16日至19日，戲碼非常吸引，由默片《聖女貞德受難記》到荷李活片廠經典如《萬花嬉春》及《熱情如火》。詳情見bit.ly/2yap0iM。當然，首要條件是你的電視能收看TCM頻道吧。

紀錄片的網上免費資源多不勝數。網站Films For Action有百部名作清單（The Top 100 Documentaries We can Use to Change the World），幾年前發表的。難得是，它不止是個名單，大部分憑YouTube連結可一窺全片。有些在香港電影節播過，甚至曾經公映。列首位的《大企業》（The Corporation），2003年出品，是部兩個多小時巨構。資料充足、敘事清晰，既訪問不同大企業的CEO、杜拉克，又問左翼如Chomsky及Naomi Klein等，回溯百多年來美國企業不大光彩的演化史。

紀錄片不一定是硬梆梆的，導演Gary Hustwit也趁機在網上免費分享。我看過他兩部名作：2007年以文字設計為題的Helvetica，2009年關於物件設計的Objectified，今次都在分享之列。前者好像已過期限，後者到本月31日（本周二），詳見bit.ly/2xvn5VI。Objectified的焦點是與各大設計師攀談，了解他們的創作思路。然而，它無可避免談到，設計產品推陳出新、舊的不斷被廢棄，與環保及持續發展的矛盾。Objectified帶出的另一觀點，同樣很有意思的——我們擁有的物件，如何反映出真正的「自我」。

在芸芸網上免費資源之間，我最愛還是影評人、電影人Mark Cousins的「四十天學電影」（40 Days to Learn Film），網址：bit.ly/33Pn5vY。Cousins與我們一樣被迫禁足，他於是想像以四十天學電影，每天一個主題。Cousins可愛在於，他的電影論述永遠充滿創見與熱情，毫無學究味。四十天，他的三十多個點子（中間有幾天day off），絕非教科書的技術分類。他有時談談「繪畫」、有時談談「反叛」，最後談談「愛」。每點以幾分鐘說明，旁徵博引，由電影到繪畫、攝影及音樂，構成兩個多小時的「自學」影像筆記。特別愛死其中一段，他叫看官以絲巾遮眼，他把畫面弄黑，播放《迷魂記》全段主題音樂，叫人感受。

「四十天學電影」上載幾天已超過二萬人觀賞。看完肯定意猶未盡，也許真的可按着他的劃分，每天逐點重看（全片可供下載），把提到的電影及藝術名作找出一併閱讀。反正都在家了，戲迷的日子，應該還可以的，起碼不愁寂寞。

文//家明

編輯//蔡曉彤

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