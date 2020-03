家明雜感：疫症下，影迷完全自學手冊

陸續有電影人受感染,名人、明星自然最受注目。湯漢斯夫妻以外,還有美女Olga Kurylenko及大隻佬Idris Elba。湯漢斯染病被網民拿來調侃,唉呀,他不是(在電影中)身經百戰的?Elba亦頗教人意想不到。幾天前才在電視見他在《狂野時速》第N集,力大無窮、無堅不摧,現實中竟不敵病毒。可見,電影的想像功能多重要!

也有人因為這次肺炎不幸離世。一位叫Mark Blum的美國演員,最多人提及是他演過Madonna的《神秘約會》(Desperately Seeking Susan);意大利老牌女星Lucia Bosè,安東尼奧尼早期影片的繆斯。當然,更悲慘是湖北電影製片廠的常凱,幾乎全家受害。礙於信息不流通我們所知不多,類似的人間悲劇,這次在大陸發生了多少宗?

電影製作暫停,首輪二線片如《隱形客》臨時變陣,安排網絡與戲院同步。大片則紛紛延期——包括新的占士邦片,戲名應景,叫《唔得閒死》(No Time to Die)。因為幾個月來的疫情,戲院生意本來就一落千丈。後來證實有確診者曾去看戲,個別戲院需要停業清潔。前天香港政府最新的頒令是,電影院也得暫時關閉了,為期十四天。十四天不難理解,「未來兩星期非常關鍵。」多少個十四天過去了,這句話我們聽完又聽。

電影院的意義與功能

全世界影業面臨一樣的困境。大導演路蘭在《華盛頓郵報》撰文〈Movie theatres are a vital part of American social Life〉,從歷史出發,語重心長強調電影院的重大意義。它何止提供大量的就業機會?它為我們提供「在一起」的體驗。我們去戲院,骨子裏其實出於對彼此的需要。這一點,連串流最成功的Netflix也會明白——所以有人為他們研發出「派對」功能。不怕做孤獨精,一幫朋友各自在電腦面前,可以同步觀賞電視、電影,邊看邊留言、聊天——留言好了,切勿學大陸那種煩膠「彈屏」。

很多人足不出戶,Netflix的確算是疫情中少有的「贏家」。相比2003年SARS,「串流」(streaming)已變成日常用語。拜科技之賜,今天「流」的不單是高清,連4K影像都綽綽有餘。

影史經典、大師名作,幾乎全部在彈指間獲得。美影評人Roger Ebert離世多年,他的網誌(rogerebert.com)仍由遺孀及其他影評人營運,更新頻仍。幾天前,該網刊出一張長長的清單(Where to Find Roger Ebert's Great Movies Streaming),列出Ebert心目中最偉大的電影,如何在疫情期間在串流網站找到。什麼《四百擊》、《八部半》、《七俠四義》、《雨月物語》、《第七封印》、《德州巴黎》……數以百計名片,全部附上超連結,一按即可觀看(當然先要訂閱服務)。若Ebert仍健在,他會歡迎這種便利麼?

不過Ebert的經典堆中,Netflix提供的只是極少數,最大的片庫屬於Criterion所有。Criterion這個以紐約為基地的品牌,戲迷不會陌生。年前他們開設網上頻道,可以看作「影癡的Netflix」。串流未必一定賺大錢的,Criterion頻道推出前,另一個與它路線接近的FilmStruck,運作了兩年即關閉。電影、電視網上發行的最大阻礙,是有機會牴觸地區發行商的利益。網絡表面上容量無限,實則掣肘處處。像Criterion頻道,雖然片藏豐富,但剛推出時並不開放給香港客戶訂閱。現在他們的政策有沒有改變,仍是不得而知。

識途老馬只好逐一測試了,看看哪家國外的網站能順利訂閱。有時不惜「翻牆」用VPN(另一暫不收容港客的例子是迪士尼轄下的「Disney+」),或設法找張有美國地址的信用卡之類。多年前在本欄寫過,在家「看電影」其實一直不太user-friendly的,經常令技術盲碰釘。以前要搞清楚實體版本的格式、制式,今天則要學曉一點網絡遨遊的訣竅。

關於電影,還有大量因應疫情的變動、更新。林肯中心出版的雜誌《電影評論》,作者James Wham寫的文章值得一讀〈News to Me: Social Distancing, Cancellations, and Streaming〉。類似由疫情出發的,有《紐約客》的Richard Brody文章〈What the Coronavirus Means for Watching Movies〉。他文中談及戲院的功能,與上述路蘭的觀點不謀而合。比較拉閒扯散的,則有Criterion頻道David Hudson寫的另文The Virus and the Movies。

「我親愛的隔離短片節」

拙文本想有樣學樣的,奈可在華語地區的電影、影展消息,大都只是取消或擱置,好像沒國外般變通或善用網絡(抑或我消息不靈通?)。最近,美國最少有兩個新的電影平台登場,一是Kino Marquee,發行去年康城得獎的巴西奇片Bacurau;另一叫Theatrical-at-Home,讓觀眾幫襯戲院,再在家看電影。上述的David Hudson文章,報道了一個名字超可愛的網上短片展:「我親愛的隔離短片節」,原文「My Darling Quarantine Short Film Festival」。「Quarantine」是「Clementine」諧音,全名在玩尊福的西部名片《大俠復仇記》典故:My Darling Clementine。哈哈,這是老外的幽默。

該短片節的作品免費觀賞。對了,若串流大片、名片常被版權的繁文縟節左右,趁現在隔離、閉關,是不是應該去發掘更多另類、短片或紀錄片?

英國文化協會有個題為「五部自由的電影」(FiveFilms4Freedom)短片選,五部短片,有劇情及紀錄,統統是LGBTIQ議題。我看了,不錯,夠發人深省,其中After That Party及Pxssy Palace最可觀。短片節為期十天,由3月18日至29日(即本文刊登日)。有興趣不妨先睹為快,未知展期完結短片會不會下架。

世界各地的影展紛紛延期或取消,包括幾十年未曾間斷的香港國際電影節。著名推廣經典片的TCM,把他們一年一度的「經典電影節」移師到影迷家中舉行,稱為「特別家用版」(Special Home Edition)。展期由4月16日至19日,戲碼非常吸引,由默片《聖女貞德受難記》到荷李活片廠經典如《萬花嬉春》及《熱情如火》。詳情見bit.ly/2yap0iM。當然,首要條件是你的電視能收看TCM頻道吧。

紀錄片的網上免費資源多不勝數。網站Films For Action有百部名作清單(The Top 100 Documentaries We can Use to Change the World),幾年前發表的。難得是,它不止是個名單,大部分憑YouTube連結可一窺全片。有些在香港電影節播過,甚至曾經公映。列首位的《大企業》(The Corporation),2003年出品,是部兩個多小時巨構。資料充足、敘事清晰,既訪問不同大企業的CEO、杜拉克,又問左翼如Chomsky及Naomi Klein等,回溯百多年來美國企業不大光彩的演化史。

紀錄片不一定是硬梆梆的,導演Gary Hustwit也趁機在網上免費分享。我看過他兩部名作:2007年以文字設計為題的Helvetica,2009年關於物件設計的Objectified,今次都在分享之列。前者好像已過期限,後者到本月31日(本周二),詳見bit.ly/2xvn5VI。Objectified的焦點是與各大設計師攀談,了解他們的創作思路。然而,它無可避免談到,設計產品推陳出新、舊的不斷被廢棄,與環保及持續發展的矛盾。Objectified帶出的另一觀點,同樣很有意思的——我們擁有的物件,如何反映出真正的「自我」。

在芸芸網上免費資源之間,我最愛還是影評人、電影人Mark Cousins的「四十天學電影」(40 Days to Learn Film),網址:bit.ly/33Pn5vY。Cousins與我們一樣被迫禁足,他於是想像以四十天學電影,每天一個主題。Cousins可愛在於,他的電影論述永遠充滿創見與熱情,毫無學究味。四十天,他的三十多個點子(中間有幾天day off),絕非教科書的技術分類。他有時談談「繪畫」、有時談談「反叛」,最後談談「愛」。每點以幾分鐘說明,旁徵博引,由電影到繪畫、攝影及音樂,構成兩個多小時的「自學」影像筆記。特別愛死其中一段,他叫看官以絲巾遮眼,他把畫面弄黑,播放《迷魂記》全段主題音樂,叫人感受。

「四十天學電影」上載幾天已超過二萬人觀賞。看完肯定意猶未盡,也許真的可按着他的劃分,每天逐點重看(全片可供下載),把提到的電影及藝術名作找出一併閱讀。反正都在家了,戲迷的日子,應該還可以的,起碼不愁寂寞。

文//家明

編輯//蔡曉彤

