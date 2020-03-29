獨恒戲語：Dispatches From Elsewhere真的只是遊戲一場？

因為疫情，乘着在家工作的空檔，發現了好些有意思的劇集，包括Dispatches From Elsewhere。要怎樣形容它的類型，着實有點難度，維基百科將之歸類為anthology，即是獨立單元劇，但又好像不完全是，雖然每集聚焦於一個人物，但人物之間關係緊密，每集之間又有延續；它不是典型直線進行的一類劇集，時間有時重疊、有時穿插；有奇幻也有寫實元素；有動畫，甚至有角色打破第四面牆跟觀眾說話，大概就是它如此複雜，倒成了本劇的獨特個性。

它的故事，大概是圍繞四個主要角色，包括生活呆板的中年男、內心孤單的跨性別人士、失去了靈魂伴侶的老婦、以及疑似是陰謀論者的黑人怪傑。四人無意中，跟着貼在電燈柱上的街招指示，參與了一場以整個費城Philadelphia為舞台的「另類實境遊戲」（alternate reality game），遊戲設計者把整個城市變成大背景，設計了各種各樣離奇古怪的任務，讓參加者在城市中歷險，而這四個風馬牛不相及的人，就被安排為一隊。最特別的是，這個遊戲沒有固定時間，任務或線索隨時送到眼前，換句話說，遊戲就是生活本身。

這套劇是受到紀錄片The Institute（2013年）所啟發而拍攝的，此片記錄了藝術家Jeff Hull設計的另類實境遊戲，如何吸引過萬人參與，甚至影響玩家的內心深處。說到這裏，大家便明白，遊戲只是表面，一如不少藝術品，思考人生、社會才是最終命題，只是這件藝術品，足有一個城市那麼大，還有隨時間持續發酵的深度。

在四主角身上找到共鳴

說回劇集本身，當然不會向大家透露太多情節，大意就是玩家會知道有兩個對立的組織：Jejune Institute（姑且譯作空乏研究所）和Elsewhere Society（姑且譯作別處社），前者是有權有錢的龐大勢力，後者是追求自由的地下組織，玩家被這兩個組織牽着走，但最終目的為何則仍是疑團。不難發現，這種對立並不是什麼新鮮事，但正因為尋常，才是大家的生活，所以劇中某個角色，每每打破第四面牆提醒觀眾，這套劇的主角們，其實就是我們每一個人，或至少你會在他們身上，找到一些共通點，畢竟我們都活在同一個世界上。

Dispatches From Elsewhere有不少細節值得細味，尤其是那些人物之間，看似閒聊的對話。本劇主角兼創作人Jason Segel，巧妙安排了四名角色，不時到一家平民式的餐廳開會，氣氛大概像我們在茶餐廳擺龍門陣，大談人生哲理社會時事，譬如有一個段落，其中兩人獲安排「認識」自由的可貴，富人如何「剝奪」了大家的自由，怎料他們到餐廳開會時，發現原來另外兩人，被安排「認識」了大機構如何運用資源幫助弱勢社群，四人不到一分鐘的對話，已帶出了不少思考，例如我們所謂的「認識」是從何而來？又為何我們會相信自己所看到的就是真實？沒有必然的答案，只肯定即使大家同坐一枱，矛盾就是本質的存在。

說到這裏，可能大家都還未很清楚，這套劇集到底是說什麼，如果有點迷惘的話，就正好呼應了文章開初的說法，甚至你在劇中看到什麼，在角色身上找到多少個人影子，肯定各人都有不同，既可以聚焦於微觀的人生道理，亦可以放眼於宏觀的社會哲學。此劇在外國評價不一，有人讚好，也有人覺得一般，在我看來，它很可能是那種，不是一時三刻吸引眼球，但經過一段時日，又會嘗到一些滋味的類型。

文//何恒

編輯//蔡曉彤

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