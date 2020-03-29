「係啊係啊，你好，有咩可以幫到你？」

「咁啱嘅？我都係區議會主席……其實你無咩可以幫到我，你都自身難保啦。你衰咩啊？」

「無啊，我衰《阻差辦公》掛。」

一個尋常的晚上——警署的囚室內，十七位區議會主席聚首一堂，討論自己緣何被捕。

「無辦法，個警察拘捕我時，話佢對我『阻差辦公』有合理懷疑，係出於佢嘅個人觀感。」

「即係點？佢覺得係就係？」

「你問我即係點？我都唔知點解，我只係喺條街度睇吓嘢，佢就覺得我阻差辦公……總之我就畀人拉咗。你呢？你又衰咩？」

「我？佢哋話我衰香港法例第454章《硬幣條例》。」

「《硬幣條例》？你做假幣，仲要做假硬幣咁蠢？咁你斷正抵死啦。」

「唔係啊，我無做假硬幣！我只係因為用咗三十個兩毫子買香口膠。《硬幣條例》有以下一條——『以面額少於$1的硬幣而言，所支付的款額不超逾$2。』即係，付款只可以用四個五毫子；或者十個兩毫子；或者二十個一毫子之類。」「兩位，我想插一插嘴。」

「其實我都係區議會主席，而我同時係一個大律師。其實咁嘅情况，商店最多可以拒收你手上嘅神沙，咁都有得拉㗎咩？」

「我點知——佢求其講個理由，求其隨便講條法例就可以推你上警車，之後就唔知點解出現喺警署囚室。全部都唔知點解。你係律師，你都畀佢鎖返嚟啦。你又衰咩？」

「我衰落街放狗，但又無同隻狗講去邊度散步，由得佢自由發揮：即係《刑事罪行條例》第160條《遊蕩罪》。我有100%信心佢告唔到我，不過佢哋幾十人當街押我返嚟，我都無辦法。咦，咁呢位區議會主席呢？你又衰咩？我估吓先：你喺港鐵講粗口？」

「唔係。」

「喺海洋公園大叫？」

「唔係，我衰求婚。」

「求婚？求婚可以點犯法？《婚姻條例》有禁止求婚咩？」

「無，我喺淺水灣同女朋友食飯，食完飯就落海灘畀個驚喜佢……」

「咁真係大罪。」「各位，容許我插嘴，並容許我自我介紹，我都係區議會主席。我一直坐埋一邊無出聲，但呢吓真係忍唔住開聲：點解呢個時勢仲出街食飯？同埋海灘求婚真係好老套，淨係呢樣都夠大罪。你唔係唱埋歌啊？」

「係！我行行吓停低唱首情歌，就畀人拉咗。因為《泳灘規例》有以下一項——任何人不得在令到任何使用泳灘人士煩擾的情况下，在任何泳灘上操作或彈奏任何樂器或其他器具（包括唱機及無線電器具），或利用該等樂器或其他器具發出任何聲響，或唱歌。」

「咁邊個覺得你煩擾？𠵱家海灘一個人都無。你被人伏？」

「係。」「佢個警察前度。」

（本欄內容純屬虛構）

文、圖//林兆榮

編輯//鄭志輝

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao