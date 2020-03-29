在大學教植物學：楓香二三事

這種見面時的豪語，早見於元末明初著作，《水滸傳》就出現「我行不更名，坐不改姓，都頭武松的便是！」《西遊記》孫行者亦說「常言道：『君子行不更名，坐不改姓。』我便是悟空，豈有假託之理？」這種場面在武俠小說中，更是常見，裘千尺在《射雕英雄傳》中臉色稍緩，說道：「好，老娘行不改姓，坐不改名，江湖上人稱『鐵掌蓮花裘千尺』的便是。」連殺死郭靖父親郭嘯天的軍官，亦囂張道：「老爺行不改姓，坐不改名，姓段名天德，上天好生之德的天德，記住了麼？」不過這麼誇口誓神劈願的，不見得都是誠誠實實，《天龍八部》的慕容復，初登場時假扮西夏武士，便睜眼訛稱「有甚麼不敢？本官行不改姓，坐不改名，西夏李延宗便是。」而《笑傲江湖》的主角令狐沖亦弄虛作假：「他奶奶的甚麼任我行、任你行、任他行，本將軍坐不改姓、行不改名，姓吳，官諱天德的便是。」看來魯迅確實觀察入微，豪語須打折扣，或許信它三分。

名字就相等於品牌，也是歷史印記，弄得好可以流芳百世，搞糟了難免遺臭萬年。不少人相信「唔怕生壞命，最怕改壞名」，甚至以為改名換姓，便可轉運，但關鍵的實在是自身的修為，以及面對際遇時如何處理。當個老大，關顧兄弟，義薄雲天，自然萬眾歸心；但若過橋抽板、攬功推過，難免失道寡助，縱使改換名字亦無法瞞天過海。

植物分類學命名更須認真，行文須規範工整，用拉丁學名和作者名字時還得斜正字體區分，屬名首字要用大寫，名字權利資格按發表優先次序作依據，任何改動均需遵植物學家共同訂定的命名法規International Code of Botanical Nomenclature；這法規從2011年起改稱International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants，現時執行的是2018年修訂的深圳版（Shenzhen Code）。

植物分類學命名極規範

雖說「行不更名，坐不改姓」，但一旦誤陷政治地雷，拉扯之禍便沒完沒了。就拿楓香科（Altingiaceae）的楓香作為例子，其樹葉具長柄，葉片多為三裂，基部圓形或心臟形，裂片頂端銳尖或尾尖，邊緣具細鋸齒，秋冬落葉前轉紅，把元朗大棠和沙田崇基學院變成賞紅葉的景點。但紅葉的背後，還有一段政治染紅的故事。

話說16世紀西方大國崛起，葡萄牙船隊航海時發現台灣，驚艷稱之為「Ilha formosa」（美麗之島）。Formosa在葡語的意思是「美麗的」，音譯為「福爾摩沙」，西方亦沿用來稱呼台灣，直到日佔後才逐漸改稱「台灣」。到1861年，英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）派遣奧啖（奧德漢Richard Oldham），前往中國和日本採集標本，但因船運交通阻滯、生活費和健康等問題，奧啖的工作似乎並不順利，從而受到當時的園長虎克（胡克William Jackson Hooker）責難，甚至終止合約。猶幸得到喜愛研究雀鳥的英國駐高雄領事郇和（Robert Swinhoe）盛情邀請，奧啖便於1864年由日本前赴台灣，並於當地採集了楓香等700多份植物標本；同年因身體不適而離開台灣，於廈門病逝，享年只有27歲。後人整理他寄返英國的標本，數量其實不低，計有1萬3000多份，而且當中有多個新品種；光為紀念他而命名的包括綠竹（Bambusa oldhamii）、台灣及己（Chloranthus oldhamii）、俄氏柿（紅柿Diospyros oldhamii）、長蕊石頭花（Gypsophila oldhamiana）、金毛杜鵑（磚紅杜鵑Rhododendron oldhamii）、水冬哥（Sauraia oldhamii，現稱Sauraia tristyla）、台灣箣柊（Scolopia oldhamii）、俄氏草（台閩苣苔Titanotrichum oldhamii）等。

到1866年，在廣州黃埔英國領事館任職的漢斯（Henry Fletcher Hance），根據奧啖採自台灣淡水的第881號標本，鑑定楓香為新品種，並按採集地台灣而命名為Liquidambar formosana Hance （斜體為學名，正體為作者名）。

楓香是常見做林樹木，樹幹可供建材，樹脂可用來治療風濕痹痛、跌打損傷、瘰癧、癰疽腫痛，也許民間亦有用來生產中藥蘇合香，其葉可養天蠶蛾，果序為中藥材路路通。

被指帶殖民色彩 文革易名

在文革期間，激進意識形態影響下，福爾摩沙一詞被指帶有西方殖民主義色彩，所以在政治壓力下，連中國科學院植物研究所在編寫《中國高等植物圖鑒》時，也被迫顧不了命名法規，把楓香的學名自行改動為Liquidambar taiwaniana Hance，學名後還加上epith. mut.，以示名字經更改。這種做法沒得到植物學界認可。直到二十世紀80年代，改革開放後，楓香在大陸才回復正名。但那次鹵莽的操作，已記錄為經典。每年到北風吹起，楓香總漲紅了臉，也許是對這段往事耿耿於懷。

文//畢培曦（胡秀英植物標本館）

編輯//廖偉龍

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