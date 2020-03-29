七情上面：避疫在家，其實毒居一個更開心？

正如Guardian書評作者Terry Eagleton所說，「獨處」與「孤單」，性質不相同。孤單的人想找友伴，避靜的人卻嚮往獨自一人。David Vincent專著，A History of Solitude，對「孤單」有精簡定義，就是「失敗的獨處」（failed solitude）。孤單情緒來自獨處時的不知所措。反過來，愜意的獨處，滿足、自在。歷史中，修士、僧侶、先知、智者、詩人，獨處生智慧、感悟與力量。

獨居是現代社會的新事物，19世紀英國人口之中，只有1%獨居；2011年的調查是31%。我印象中，英國政府高調把「孤單情緒」，列為健康風險指標之一，也是近年的事。New Yorker的Robin Wright也指，疫潮突如其來，社會停擺，正正遇上獨居人口高企的今天。2019年美國有28%是一人家庭；而最突出的例子，是瑞典首都斯德哥爾摩，一人獨居家庭佔60%。當然，獨居不一定孤單，懂得自處，自由自在，遠勝家嘈屋閉的大家庭。但疫症下，強加於民眾的社交距離，可能會加深獨居者的孤立感，令本已疏離的人際關係，更趨薄弱。

2016年港「單人住戶」18.3%

香港的獨居者多年來有所上升，2016年，「單人住戶」為18.3%。但因樓價高昂，情况不同於歐美，更多的港人，無可選擇地，與家人同住。若親情疏離，回家也是宅毒而居，小房間，就是自己的世界。正常的日子，港人出外工作、用膳、聚會、消遣，時間比例頗高；大家以商業空間、公共空間、職場空間，去補償家居空間的不足。然而這兩個月，長時間避疫在家，心理壓力比歐美城市為高，孤立、被困、壓抑的情緒也相對較大。

近日，數以千計入境港人，強制家居隔離十四天。其中少數，戴手帶外出用膳，被市民窮追猛打。他們也許知道，違規出走，後果嚴重。存僥倖心理，外出唞唞氣；但醜態瘋傳，網民道德譴責，樣衰衰無地自容。他們鋌而走險，可能真的忍受不了孤獨的折磨。獨居自處，唔係個個人都頂得順。

疫症下，家庭生活兩極化。一方面，忙碌的人更忙，子女停課，教仔教女，要做代課老師；在家吃飯，煮飯婆、煮飯公，日煮夜煮；老人日託服務暫停後，照顧者百上加斤……另一方面，家累較輕的大忙人，日程本來填得滿滿，如今一下子，多了獨處的時間，少了機會外出，在家工作，社交活動大幅減少，困在家中，焦躁、孤單，不習慣Solitude，焗住「放空」，打開生活的時間表，卻沒有活動可以填補，當然會有納悶之感。

對於上述笫一種忙得透不過氣的朋友，我明白你的勞累，我也是照顧者，知道在疫情之下，帶老人出入醫院，是怎樣的勞心勞力。正正在繁忙的生活節奏，需要找出獨處的時間，安靜下來，令自己重新得力。獨處時，再次明白到，照顧老弱，負擔雖重，但作為兒子，陪伴母親安渡晚年，對於她、對於我都有重大意義。

疫症來襲，不少朋友（尤其係freelancers），收入大受影響，交租、供樓、吃飯，預算響起警號。但在瘟疫的陣痛之中，社會慢下來，給繁忙的香港人，有機會面對一下自己。在功利的商業世界，我哋「操fit晒」，收到錢，跑到數，攞到彩，職業、收入、學歷，見得吓人，生活多姿多采，行街睇戲，落老蘭飲番杯，這一切，成就我們的存在感。

但人之所以為人，遠超物質滿足，你和我，都需要安全感，希望被諒解、被明白、被愛護。反過來，無論你今天是校長、高官、牧師、老師、醫生、護士、律師，無論你的公共角色有多體面，作為一個人，內心都有個小孩子，當被拒絕、被否定、被冷待，都會受傷害。所謂「長大成人」的過程，就是容忍得下傷痛，不輕易表達感情，遇到挫折，處之泰然，愛與被愛的渴求，掌握在社會角色的控制範圍之內，這叫成長、成熟、識做人。

社教化過程中，脆弱的自我，躲藏在社會容許的盔甲之下。獨處，讓我們重新接觸那赤子之身，聯繫別人，聯繫自然，聯繫人的善良本性。在社會打滾，我們學會大方得體，做好角色，卻遺忘那個愛恨分明的小孩子。獨處是誠實地、坦白地接納自己。個人的存在感，不單單是滿足社會的期望，而是在自我與社會角色之間，找到平衡。疫潮肆虐，無論你獨居，或者是家累纏身，都需要尋找獨處的鑰匙。

獨處時探索內心

這幾個月來，若你獨處的時間多了，自如自在，不覺孤單，恭喜你，可以at ease with yourself in solitude。但若果你避疫在家，覺得孤立不安，也許這是契機，去重新審視你的過去，在漫長的成長路上，回到感受深刻的場景，無論是學業的挫敗、感情的傷害、志向未籌的失落、不容於家庭的悲傷、同學朋友的欺凌，在獨處時，回想那個受傷害的時刻，充分感受一下，就算是自己不能接受的自己，也試試讓各種感受浮現出來。社會半停頓，是個好機會，讓我們啟動探索內心的旅程。

當你與自己和解，好好尊重內心的感受，曉得如何獨處，那麼你與家人的相處，也會有轉機。香港是一個可愛的城市，地方狹小，五臟俱全，打邊爐、唱K、飲茶，享樂五花八門。家人相處的問題，移形換影，可以隱藏在笑鬧之中。疫情下，家人面對面，朝夕共對，性格衝突白熱化。難怪在武漢解封之日，不少惡男怨女，衝到政府機關要離婚。我從朋友的網絡得悉，抗疫期間，一家人困在一起，適應問題頗為尖銳。無論是夫妻、父子、兄弟，日日在家，毒舌囂張，挑戰你我容忍的底線。單單是如何照顧雙親，午餐吃什麼，子女做家課/玩電腦的先後安排，家人都有不同意見，困獸鬥，衝突可大可小。

建立有意義的連結

寫到這裏，我們可以把獨處（solitude）、孤單（loneliness）、連結（connectedness）三者，放在避疫的處境一併考量。A Biography of Loneliness的作者Fay Alberti說得準確，當你停止與別人有意思地交往，孤單感受便油然而生（To be lonely is to cease to exist in a meaningful way with other people）。情緒，好的壞的，一正一反，可以是破壞性的，也可以是建設性的。危險生驚恐，是逃生的防衛機制；孤立令人感到孤單，身體發出信號，提醒我們reach out，與家人、朋友、社會，建立有意義的連結；而自我的存在感與意義感，正正就蘊含於這些連結之中。

孤單是現代人的心理困擾。大量研究指出，若孤單惡化，會引發各種情緒失調。也許，生病就吃藥，藥到病除，乾手淨腳。但更理想的良方，是慢慢重建人與自己、人與人、人與社會的關係。Eagleton說：One answer to loneliness is solitude. Enjoying being on one's own, or at least being able to tolerate it, is part of being grown up。小孩成長的時候，要感到有信任的人在身旁，才能慢慢學習獨處而安心。Solitude，Trust，Companionship，三者是相關的。懂得自處的人，那安穩之感，是信任與陪伴的基礎。Alberti更指，急功近利的個人主義、商業化的社會制度，促成現代人的孤單、不懂自處、人際疏離等問題。

從這個角度看，疫情逼出來一個革新的停頓，正如Mary Hendricks所說的Revolutionary Pause，若你一直相信效率、成果，重視外在的成就，今次大停頓，當然是大損失。但若你開始領悟到，人生更大的價值，是自我、親情、朋友，是光明善良的社會，今次罕有的大停頓，成千上萬的人，承受病亡之痛。社會的步伐慢下來，正是一份沉厚的邀請，追問我們，生命何所求？美善何所指？家國何所為？庶民何所依？

文題取自古巨基一首流行曲入面歌詞變出來的潮語，「其實自己一個更開心？」答案好簡單：親友連結更開心。疫潮高漲，各國政府單打獨鬥；蝸居的你和我，各有自救之道。然而，瘟疫告訴我們，人與人、國與國，命運相連，難以獨善其身。美好生活不在於孤立，而在於分享共存。

文//馬傑偉

編輯//陳志暘

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