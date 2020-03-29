chungkin express：與唐鳳談流動民主

去年9月，我到位於台北的社會創新實驗中心拜會唐鳳，同場還有Matters創辦人張潔平和雙方另外兩位同事。話說去年我在設計現已推出的讚賞公民共和國，類似「網上媒體的歐盟」，參與媒體擁有網站、品牌和編採等各方面的主權，但使用同一款通證（token），且以流動民主的體制治理，過程中想要討教唐鳳，聽取其看法，確認自有想法。

「與君一席話勝讀十年書」未免做作也對不起讀過的書，但對話讓我獲益良多這絕對沒錯。讚賞公民共和國的設計，牽涉到經濟、政治、社會、技術、修辭、用戶體驗等眾多面向，可說是「未來學」，曾經找過很多人討教都只能針對其專業的範疇，但唐鳳則是方方面面都足夠懂都能融會。打從介紹項目就不一樣，一般我得用20分鐘解釋，說完對方還都一頭霧水（怪我），對着唐鳳，我花了不到5分鐘，過程中她輕聲嗯嗯和簡單回應了幾次，大家的認知已經建立基礎。

判斷唐鳳有聽懂，不是因為相信她IQ 180、什麼都懂的神話，而是她用幾個字概括需要10分鐘解釋的概念。比如說，我接觸的大部分人沒聽過流動民主，甚至有人以為是我抽水Be water而搬弄出liquid democracy，但當我說了一堆來解釋治理的設計，唐鳳吐出一句「這個是俗稱的流動民主」，我就意識到跟她聊和跟其他人聊的基本假設完全不同。有一點倒是可以挑剔，明明一般人都沒聽過，她居然說「俗稱」流動民主（笑）。

另有一個更少人認識的是仙那度專案。簡單解釋Project Xanadu，電子文書伊始是類比傳統的紙和書，萬維網（world wide web, WWW）演繹的則是超文字，所謂http就是hypertext transfer protocol；而Project Xanadu是hypertext的鼻祖，始於1960年，提出的hypertext本為雙向，就是說除了點擊一下鏈接就能查看下游概念，還能跟上游鏈接。兩年多前我草擬LikeCoin白皮書，10頁紙的說話，概括起來就是想要以區塊鏈作底層實現仙那度專案。當唐鳳對這個乏人問津的專案都一清二楚，我就知道她能秒懂LikeCoin的願景。

開放源碼的憂慮

秒懂我苦思經年的設計後，唐鳳還給出具體意見和建議，當中兩點我印象尤其深刻，第一是透過vendor lock-in的概念處理開放和實踐之間的張力。主張開放又要付諸實行有時難免陷於兩難，因為太過開放的實踐很容易在到達彼岸前死掉，但不夠開放又難以證成（justify）個人主張，群眾無從得知你是否以開放為名的下一個暴政。開放源碼之所以重要，除了讓邏輯可以驗證，知識得以傳承之外，還有很重要的一點是受眾隨時可以另起爐灶，以開放源碼搭建另一套系統，fork the system。世界過了30年還要因為.docx/.xlsx的文件格式被迫選用M$ Office，就是vendor lock-in的最佳例子；反過來，試想像，當人民不滿政府，隨時可以「fork the government」，顯然這個政府無論如何獨裁不起來。透過這個概念，唐鳳讓我明白到沒必要因為實踐上需要逐步開放而焦慮，只要保持源碼開放，給群眾隨時可以搭建Lovecoin（她隨口說的例子），已經保障了社群的基本利益，讓擔心LikeCoin系統未能一下子完全開放的我放下心頭大石。

第二點是另一個巧妙的類比。互聯網產品設計師都知道一套主張叫MVP，minimum viable product，大意是不求整個產品完成，只要開發出一項完整功能就隨即上線測試反應，盯着反應快速調整。理解到我在制定憲法的難處後，唐鳳提出憲法最小可行方案的洞見，我不知自己有否瞪大眼睛，但我當時真的是「叮」了一聲，心想「怎麼我就沒想到？」

討論中完善虛擬國憲法

所謂憲法最小可行方案，就是說先來確保有靈活而民主的機制修憲，因為只要滿足了這個條件，無論這套原始憲法缺失什麼，都能迅速補上。互聯網跟區塊鏈是實體世界的映射，但其中一個不同之處在於反應迅速，以讚賞公民共和國的治理體制而言，透過流動民主審議一項議案只需要2至4週；與其在群眾還沒有足夠認知，討論氛圍還沒醞釀的當時大量討論憲法內容，倒不如先做出憲法MVP上線，讓群眾在實踐中持續改善和補完。

唐鳳的厲害毫無疑問，但我真正欣賞的是其態度和熱忱。拜會作為行政院政務委員的唐鳳，我沒有任何人脈，而是上網就約到，比在香港訂個羽毛球場還簡單，不但免費還提供文字整理，全部上網。對，以上提到的對話網上有完整文字稿。

我在做的是未來的事業，在現有體制外另闢空間的實踐，早已習慣輕則不獲群眾理解，重則被體制打擊，世上居然有個社會創新實驗中心歡迎這種項目，裏頭有個人不但秒懂還能瞬間提出諸多洞見，這對我衝擊很大。不少人將香港楊局長和唐鳳相提並論，在前線親身體會的我要是也來個比較，必然會把香港奚落得一文不值，但我壓制了這份欲望，作為對唐鳳的致敬，把她對我的付出pay it forward。相對於得到吹捧，她一定更希望帶來改變。

「不要問為何沒有人做這個，先承認你就是『沒有人』，因為，『沒有人』是萬能的」。唐鳳積極參與的g0v零時政府如是說。

文//高重建

編輯//王翠麗

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