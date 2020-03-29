周日話題：議會過半想像 以「國際攬炒」反制「臨立會2.0」

立會過半並非難過登天

在不民主的議會奪得過半議席，絕非遙不可及。4年前，民主派已在立法會選舉贏得30席，若計算因區會過半已成民主派囊中物中區議會（一）議席，九龍東與新界西的地區直選不再重演「鷸蚌相爭，漁人得利」的慘况，單計2016年民主派得票比率，已足夠贏33席。至於如何從33席增至超過35席，當中3席從何而來，則相當視乎分散中聯辦資源後能否在功能組別突圍、選民結構最受中間派左右的香港島能否過半，還有9月投票率能否超越去年區選的71.2%。至於影響投票率的因素，必然離不開抗疫工作待至夏天仍否持續、投票前兩周街頭抗爭遭受警暴打壓的程度，還有環球經濟下行和港美關係互動。

實現「35+」後的危機

由此可見，促成既為目標亦為手段的「35+」民主大業，已成反抗陣營共識。作為參與協調會議的一分子，自己早有表態支持進行初選，我也樂見近日討論正趨向達成共識的方向邁進，有助最大化地區直選的議席數目。然而，在協調的命題以外，當務之急亦要着手討論的是投票日後的沙盤推演：若然未能實現「35+」，固然民主派會繼續處於捱打狀態，但分歧矛盾卻因議會戰線難有寸進而減少；反之，如果民主派成功促成「立會過半」，中共眼中的「憲政危機」一觸即發，民主陣營如何應對未來極為動盪的政治局勢，方是關鍵命題。

奪得立法會的控制權，讓權力歸於人民，令立法會反映多數港人意願實在是應有之義，但「到底北京是否接受涂謹申成為立法會主席？」恐怕誰也說不準。正當眾人把「35+」說得琅琅上口，問題核心在於如果民主派奇蹟地奪得過半議席，對中共而言確與奪權無異，假若香港是議會制的民主國家，民主派議員已成香港首相。

嚴陣以待北京取締議會

到底北京會部署多大程度的反制，此刻確是未知之數，但當中共在過去4年不按《基本法》辦事，作為經歷三次DQ、兩次團隊被踢出議會、三度入獄的過來人，我想又難以寄望政權從善如流，接受民主派掌控和運作立法會半年，待至《財政預算案》被否決後「順理成章地」解散立法會，讓民主派在重選再次大勝。正如5年前仍未曾有「DQ」存在一樣，如今取消議員資格和進行拘捕檢控已成常態，搞不好警察殺入議事廳的劇目亦會很快上演。更甚的是，中共要反枱踢走70位議員，發明「臨時立法會2.0」取締現有立法會也非異想天開，寄望「立會過半」後可促成「一國兩制的新約」，也許只屬精英階層的良好願望，如今便將戰線預想至1年半後的特首選委爭奪戰，可能已是過分樂觀。

不過，即使假設立法會新會期能開展，民主派能有何等程度的團結，承托今年暑假後的政治氣氛，也是我方必須正視的難題。畢竟，在最樂觀的推算當中，民主派與保皇黨的議席數目也僅僅相差兩席，通過抑或否決議案只是一念之差。而在去年6月12日的分水嶺前，「不顧民生憂慮太過火」和「見好就收」等求穩說法，也曾被不少代議士掛在口邊。當政府拒絕落實「五大訴求」，民主派尤其是功能組別議員有否政治魄力和心理準備，承托起全面攤牌的局面，才是這次選舉民主陣營真正要面對的難題。

誠然，民主派沒有條件自行實現「攬炒」，要不頂多促成政府停擺至願意回應「五大訴求」，要不政權受壓經已意圖取締立法會，所謂「否決議案→解散議會→重選再重選→林鄭下台」，大概是對中共政權抱持「理性計算」的良好意願。若能實現此等劇目當然樂見其成，但問題在於回望過去4年的深刻經歷，民主派必須加以防範着手準備，透過認清香港對中共的最大威脅為何，試圖從中突破及制衡，避免「臨立會2.0」成事以後如同4年前的「DQ」浪潮般反應不來，則更為重要。

「國際攬炒」反制中共

對中共而言，香港最不確定的，莫過於是對於作為大陸經濟體系「白手套」的角色，自身作為中國領土範圍絕無僅有的「獨立關稅區」地位備受動搖。若然如此，到底取締立法會，即一併「DQ」70位民選議員，再參考1997年的「臨立會1.0」在深圳河以北召開會議，於非香港領土範圍定奪香港事務，對在《香港人權民主法案》通過後的國際社會，會帶來何等程度的震盪？縱然難以準確研判，但屆時正值美國總統大選前後，不可能對重創三權分立的行徑視若無睹，定必導致西方對港有所對策。

長久以來，北京挾着香港游走於國際社會，既要箝制國際城市的政治自由，又欲維持金融中心的經濟自由，這種如意算盤不應再被中共打響，此乃4年前推動法案游說的初衷，亦是如今務要在國際戰線推動「國際攬炒」的緣起。選民意志不容侵害，取締「35+」的立法機關，放諸國際社會審視不單違反民主價值，震撼程度更較推動《逃犯條例》有過之而無不及，把反對「臨立會2.0」取締香港立法會，與維持中港命脈的獨立關稅區扣連起來，聯合「立會過半」和「國際攬炒」的政治議程，把選舉戰線和國際戰線連結起來反制中共，方能增加政權答允「五大訴求」的可能。

放下政治成見 掌握破局之機

實現「35+」後，中共必然會以摧枯拉朽之勢進行反撲。民主派不能寄望立法會可正常運作、議員可如常進行政策倡議展現什麼治港藍圖，候選人得以透過選舉比併光復以後的香港想像。道出此點並非要勸降放下「立會過半」的目標，而是面對法治已死和無險可守的局面，憲政危機來勢洶洶之際，民主派必須把握破局之機，將議會戰線轉化為更積極的作用，才能真正實現「35+」的改變。因此，不論是大黨、無黨、現任、素人，甚至是民間社會整體，如果我們繼續根據2016年的政治語言和成見，以「鬥本土」等方式處理目前民主陣營當中的分野，單以資源考量和擴展勢力作為參選的出發點，而非思考從去年夏天以至未來的抗爭路途，怎樣的議員應當肩擔什麼的崗位；只會讓「35+」後破局的機會白白流走。

總括來說，若「35+」未能實現，議會空間毫不意外地將會在往後4年承受進一步的打壓；即使「35+」成功達陣，按照中共過去4年的往績，民主陣營如何抵擋得住政權文攻武鬥，以國際攬炒等戰線反制中共「臨立會 2.0」的攻勢也絕非易事。秉承「兄弟爬山各自努力」的原則，我只寄望在未來半年，香港人能在街頭、選舉和國際戰線無分彼此，繼續迫使政權讓步，在憲政危機來臨之際得以破局，才有可能扭轉政權的制度暴力，而不被體制吞噬和磨蝕。

文//黃之鋒

編輯//王翠麗

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