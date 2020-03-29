同場加映：一個返工的香港人

研究生畢業之後那十年，我雖然一直在全職工作，可是從來不用按時上班。即使換過三四間公司，我總能將每星期變成三天工作、四天休息。這導致我在律師樓實習那兩年最主要的痛苦來自於要每天上班。

熬過實習階段，我終於接受「返工」這件事，並且決定堅持幾年直到實在不行了再說。公司樓下放催淚彈的時候、同事們提早疏散的時候，我電腦上開着直播，聞着空氣中淡淡的異味，整個人定定地在上班。我家距離公司很近，通勤不受公共交通影響，沒有藉口遲到早退。

疫情令我對「返工」有了新的認識。敝公司是一間真正的中小企，它甚至不是有限公司，員工的工資直接從合伙人的口袋中扣出。律師都是憑力氣吃飯（所謂「fee earner」），幹不動了就會失去自己的辦公室，然後淪落街頭乞食。一個律師出去乞食，很容易失足。

至今我是全公司在這場疫情中唯一享受過「帶薪隔離」的律師，因為過年時我回過廣州。後來才知道，當時許多同事十分恐慌，要求公司提供口罩才敢上班。可是大年初五一家中小企怎可能買天價口罩每天發給好幾十個人呢？而我們公司的業務在實際操作上又不能夠讓人在家工作。

合伙人權衡利弊，採取了以下措施：1、叫我回家隔離14天；2、允許同事自選8點、9點、10點上班，但是要簽到；3、給每名同事發一支酒精搓手液；4、聯繫一間私家診所為有需要的同事打流感疫苗；5、發書面通知說沒症狀不上班的同事扣年假並且讓每個人在通知上簽名。

我在家隔離的那些日子，精神很壞，完全不敢出門，每天都在嚇自己：如果生病了，就要上電視說自己去過哪裏，那公司就會知道我沒有老實在家隔離，就會炒我魷魚。後來發展到在家看見門就會大哭。好在後面那幾天有一名同事每天將我的信件用手機拍照傳給我看，我沒有文件檔案在手邊，只能全憑記性處理那些信，漸漸恢復一點理性和智商。

每日踏實返工放工 失控感很低

等到可以回去上班，我口罩戴得嚴嚴的，每天關起門做事，不主動和人交談，雖然沒有任何症狀，卻也堅持數了29天才敢放心。到了二月底，老闆突然想起來漏了給我開工利市。我直擺手：「已經過完年好久了，沒關係啦，不要啦。」他講廣東話說「一定要」，轉身去裝了紅包給我。那是我工作這麼多年最感動的開工利市。

在過去的兩個月，眼看世界日益淪陷，而我每日返工放工，既沒有活在網上，也沒有隔離在家，踏踏實實地完成工作進度，因此做人的失控感很低。雖然不知道這樣的生活還能維持多久，我已經十分惜福。與此同時，我在工作中打出的每一通電話都有人接聽，發出的信也有回音，可見這社會返工的人仍然佔多數，對方無論人是否在公司，都能夠辦公──至少在我接觸的世界。

唉，其實我依然不愛上班，可是每天都有很多工作要完成。我也怕死，手都洗到起濕疹了。我在家隔離14天之後，清楚認識到自己並沒有想像中那麼深閨，但我也不需要太多社交，目前這種社會疏離程度令我十分舒適。

我只是不幸成為了一個手停口停的中小企員工，一個體力勞動者。除非遇到不可抗力因素，無法不返工。這場疫情會因為我不返工而結束嗎？不會的。我的生命會因為我不返工而得以保全嗎？也不見得。

文//王雅雋

編輯//馮少榮

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