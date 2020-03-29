周日話題：在疫症蔓延時該如何思考？

蘇哲安在聲明中說：「在那些諳知十九世紀以降的中國近代史的人都明白，『民族劣根性』論述確實帶有殖民種族歧視歷史無法擦去的烙印。」他大概是指西方帝國主義列強瓜分中國，以及在西方國家歧視華人的歷史。把袁龍二人放在這個歷史語境，再連繫上近日外國一些歧視華人言行，不能說完全沒道理。但是，蘇哲安沒有看到另一面的語境，在許多華人讀者看來（我真的嘗試問過不少朋友），袁龍二人的「中國人劣質文化」說，是中國現代史裏慣常的自我文化批判，當然是較粗糙簡略的版本，因為他們不是要討論文化議題；他們所指的，亦只是部分中國人捕獵及好吃野味。自五四運動以來，魯迅等對中國國民性多有鞭撻，我年少時，柏楊的《醜陋的中國人》也曾相當流行，為人熟悉。也許用蘇哲安的標準，他們都是種族歧視了。

大學查袁國勇或蘇哲安都是有害

我們再看一下袁國勇的背景，他既是特區政府倚重的傳染病專家，也是中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員，絕沒有理由相信，他會是西方的種族主義者，甚至跟香港的「罵蝗」者、會支持Hong Kong is not China的人沾不上邊。即使他行文有種族主義色彩之嫌，也屬修辭習慣，或所謂無意識的，可分析、批評及討論。如果蘇哲安要把魯迅以降的反傳統中國文化者都說成種族主義者，也無不可，但沒有必要上升至向大學投訴。

當然，蘇哲安不會同意我這樣解讀，也許他也會認為，像我這樣的華人，是內化了殖民主義，自我否定及歧視自己。事實上，他的不少同行也這樣看待香港人，例如，一位評論去年「反送中」運動的法國學者布洛薩（Alain Brossat），便曾稱香港人是認同殖民者，是不喜歡中國人的中國人。這些觀點我雖不同意，但我認為都是可以討論。但是，上升至要去調查一名大學教授，無論是袁國勇又或者是蘇哲安，不止是不必要，甚至是有害的。法國的大學我不了解，但近年中國以及香港的大學，都有不少教授受到上層的政治壓力，甚至遭解聘。雖然我不相信有人會因此事膽敢去調查如此資深的袁教授，但動輒因為大學教師公開言論而要求其上級調查，甚至要求檢視聘用，都不是什麼好做法，也會開壞先例。

蘇哲安以及數百名聯署者大概認為，不管這個社會的大學管理層在政治上是否有正當性，也要去投訴，也要求一個權威機構作裁決。但香港的大學校長及校董會的任命，一直是個政治爭議話題，有人質疑特首任命權力過大，校長遴選也欠透明，要求他們去調查及裁決真的是合理嗎？我嘗試不以陰謀論去理解蘇哲安等的想法，我想，他們覺得理直氣壯，大概是認為，反殖民、反種族主義立場及原則，猶如律法，所以，不管如何，都要進行一清二楚的裁決！

阿甘本批意國防疫太嚴惹爭議

在蘇哲安的裁決意志及思考模式中，袁龍二人那句話的多重涵意都是多餘的，只能接受判罪。這讓我想起另一位近日也捲入新冠肺炎爭議的意大利學者阿甘本（Giorgio Agamben）。

阿甘本近十多年來批判國家主權權力、「例外狀態」的日常化，並提出「裸命」（bare life）等概念，紅遍歐美以至東亞思想界。他最近在《宣言報》（Il Manifesto）上發表文章，批評意大利政府的防疫措施，稱新冠肺炎的嚴重性並不比流感高，但政府卻頒布緊急狀態，與實際危害性不相符，其目的就是為了製造社會恐慌、懸置日常狀態，以加強對公民的控制。他進一步指出，人們為保住「裸命」，放棄公共及社會生活，是一個危險走向。

在疫情日益嚴峻的歐洲，這番言論惹起許多批評及回應。最有趣的是他的朋友兼同行、法國著名學者南希（Jean-Luc Nancy）的簡短回應。他說，阿甘本搞錯了最基本的經驗事實，新冠肺炎的傳播速度及死亡率都比流感高極多。他還用切身故事嘲諷阿甘本「離地」，說多年前自己患上心臟病，醫生建議做移植手術，阿甘本竟然勸阻他。南希幽默地說，如果自己聽了對方，早已撒手塵寰了！

一位同樣搞哲學的年輕學者伯克（Anastasia Berg）很不客氣地寫了〈阿甘本對新冠肺炎的無知〉一文，她的觀點其實沒有標題那麼不客氣，她也認為阿甘本的理論以至提醒本身沒有大錯，只管活命當然是一種不值得過的生命；但是，阿甘本既沒有搞清楚迫在眼前的疫情，他的思維習慣也令他無視我們所愛護的人，尤其是弱者及長者，正如他當日沒有看到他的朋友南希病重，卻可能只偏執地堅持自己反醫療科技的立場。伯克以自己因為疫情取消了婚禮為例，說自己不是因為怕死、為了保命，而是害怕失去親友，特別是年邁的父親，她也希望日後自己的子女能見到祖父。同樣，許多人願意接受臨時的緊急狀態，是為了愛護家人、鄰居、社群及共同體。真實的世界裏，不單只有把持着裸命的主權權力，與人類之間的原則性對立，面對疫情及緊急狀態，不是只有服從與認命，而是有多重意義與可能的。人們並不打算無條件、無限期地服膺於緊急狀態，而是希望未來能創造更好的社會及道德生活。

思想家執著自己理論 成語言警察

在革命以至改革希望失落的世界裏，不少知識分子面對複雜的現實衝擊，感到不安，甚至沮喪。執著自己心繫的理論，視之為律令，成為唯一安身立命之本，以此量度世界諸相，不知不覺間，本來很有活力的思想家，便只成了思想及語言的警察，卻反過來自覺是勇敢的抗爭者。

作為提醒，阿甘本批判主權權力與蘇哲安的反殖民反種族主義都是值得關注的，但我們更需要看到大危機中人們的關懷，如何創造意義。批判應該讓希望更扎根，而不是陷入憂鬱與虛無，希望也應該在實踐與意義之中滋生。多年前我讀著名美國社會學家米爾斯（C. Wright Mills）的《社會學的想像力》一書，當中最令我印象深刻的一段，是他告誡我們需要走出自己封閉的語法世界（syntax），理解語意（semantic）豐富的實踐世界，看到人如何既身陷結構與歷史之中，但又努力跨越及掙扎。我想，這都是許多盡量不出門或自我隔離的人的盼望。

文//葉蔭聰

編輯//馮少榮

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