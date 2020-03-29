花園街 有備而來的沙啞叫賣聲

灰濛濛的下雨天，花園街本已減少的人流更顯稀疏，問到最近的生意如何，大部分的檔主都表示現時花園街「人影都無隻」，少了遊客，有部分檔主靠街坊及熟客維持生意，推銷的阿姨用沙啞的聲音說自己叫賣了一個早上也只有幾百元的收入，也有檔主一整天只賣出兩條小童褲子。人少了，不少檔主選擇晚點開店然後早點關店，水果店的黃小姐說自己平日八時開店，現時十時才來到花園街；賣零食的檔主說有些攤檔待午飯時間，大約中午十二時才開店，自己以往晚上十時才關店，現在七時左右已收起貨物歸家。

防疫

問他們如何抗疫，不少人的第一反應是「戴口罩囉！」據筆者所見，整條花園街的確只有兩三家攤檔的店主沒有戴口罩，或者只是脫下口罩吃零食，筆者正正捕捉了這樣一個時刻，問零食檔主不害怕客人傳染自己嗎？他們立刻向筆者解釋並隨即戴上口罩，還向筆者展示了兩大支消毒藥水，「一支是消毒酒精，用來洗手，另一支是稀釋了的噴劑，定時抹拭消毒貨物」。另一邊廂賣遮的檔主說會留意客人的舉動，「掂多兩掂我都唔畀呀，揀完又唔買，都唔知係咪『播毒』」。做生意之外，賣肥皂的梁先生說自己收舖了就會回家，明白「開工」有危險，但也要營業「搵租」，希望賺取的金錢能夠抵回租金。

另一位檔主郭小姐直言現時人心惶惶，「今日唔知聽日事，自求多福」，疫情之外生意大減，原本賣牛仔褲的她現時也賣布口罩，但布口罩也不是太暢銷，而她入貨時也抱着人有我有的心態，希望可以「幫補」一點生意額。零食檔主補充，「鬥跌價囉，你睇吓嗰邊，又減啦，梗係想盡快散咗啲貨啦」。筆者望向對面的攤檔，店主正掛起一個新的價錢牌，「生意難做呀」。

蝕硬

前日政府公布了新措施限制餐廳及娛樂場所的營業方式，筆者問檔主們如果有更嚴厲的措施出台，例如禁止他們營業十四天，這樣可以嗎？大部分店主都表示會無奈接受，「無辦法啦」，「全球都係咁」，「要睇惡劣程度囉，可能停一段時間」；當然也有店主會害怕政府限制他們的營業以達至防疫效果，「怕平衡唔到開支囉」，「蝕硬㗎啦，不過開舖蝕少啲」，「梗係唔支持，但任何人都唔想，都會配合的；所以睇大圍，我又唔係最有需要嗰個，咪見步行步，慳啲使囉」。

郭小姐希望政府「有啲支持，那當然是金錢上的支持啦」，但實際上政府的補貼都落在持有牌照的人手上，檔主們「得條毛」，「梗係唔到我哋拎啦，無生意咪摺埋囉」。賣遮的檔主如是說，賣零食的檔主也有同樣的情况，「好似得五千蚊咋嘛，邊輪到我哋呀」。

有繼續購物的客人表示自己其實很少外出，因為現在「Work from Home」，一星期只有一兩日去街，主要是去街市，有需要時才會去相關的舖頭，筆者訪問她時她正在選購布口罩。她認為最多人流和最高風險的其實是商場，所以不會去，而同一檔檔主的想法也一樣，「其實條街少咗人，空曠咗，無咁驚」。

也有店主不太擔心疫情，例如推銷員阿姨，筆者看到她推銷時沒有戴上口罩，而且有好幾個人圍觀，所以上前問她，她說自己其他時間都有戴口罩，「有人（圍觀時）無戴（口罩）我都會戴，我同圍觀嘅人之間都有一定距離」。再問她不怕駐足的人感染了病毒嗎？她說最重要的是自律，「你去過有人感染嘅地方咪自己隔離，香港人都有呢個意識」。

「生存」

為免新型冠狀肺炎病情在香港大爆發，減少人群聚集的措施其實是必要的，但措施應該針對什麼對象，卻有很多的思考和討論空間。實際上當人流減少，大多數店主已經會主動縮短營業時間，當然也有店主說在人流少的情况下寧願繼續營業，「唔使限花園街開少啲，人少咗已經無咁危險」。筆者聽到不少檔主都靠積儲支撐生活開支，又有檔主念及年輕人可能沒有工作，或者平時花費較多，沒有積儲，現在應該更難維持生活，「所以就教訓你哋，要識儲錢呀！」

在香港「生存」不易，每人都有一套生存方法。疫情當前，「生存」也是全香港人的共同任務，我們作為身處其中的個人，又是否可以主動減少外出，或者做些什麼呢？疫情大概還會持續一段時間，政府防疫措施會否有日加強升級至花園街也要封攤？有說防疫措施需要考慮市民可否持續，面對這些時刻，我們每一個人都要思考生活和生存，以及如何與人共同生活、共同生存。

文、圖//胡筱雯

編輯//蔡曉彤

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