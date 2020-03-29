由老蘭到花園街，思考生存

攝記到酒樓餐廳巡訪，發現不少本已門庭冷清之餘，亦合作地作出相應改革，例如重新編排座席，保證每枱距離達1.5米。至於爆發群聚感染的蘭桂坊，一度引發禁酒的爭議，網上又讀到前醫管局行政總裁梁柏賢提到「抗疫鬥志」，讚賞太子旺角一帶攤檔的基層市民繼續開工之餘，有盡力做好防疫，他認為防疫措施要顧全市民的基本生計，才可持續並維持到投疫鬥志。

到底攤販們做了什麼，讓梁醫生有這番深思？胡筱雯昨午去現場走了一圈，交來了文章，她想到，在瘟疫蔓延時，除了思考生存，也無法繞過生活。

無論如何，在可見的將來都無法回復舊日，甚至有言今次危機會帶來末日，許寶強老師今期文章思考了我們是否就要與資本主義同歸於盡的問題；另邊廂，立會選戰熱身，竟也在說到立法會末日來臨去。

好在，吳靄儀的文章依舊激情洋溢，如果你也憂心公正和公義的問題，不要錯過。

編者話//黎佩芬

攝//林靄怡

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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