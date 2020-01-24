e新品：入門級3卡槽手機 $700有找

HONOR作為Huawei的子品牌，主打入門級用家的需要，新推出的7S售價只需$699，相比不少其他國產品牌的入門手機還要便宜；不過功能上亦算不錯，除了設5.45吋HD+ 18:9的全面屏，亦內置2GB RAM和16GB ROM，雖然只是入門級配置，但已經足夠用於瀏覽新聞、上facebook和WhatsApp、看影片等需要。

雙nano SIM卡+microSD卡 可用Google

至於拍攝功能方面，7S設有前置500萬像素及後置1300萬像素鏡頭，支援HDR模式和低光拍攝模式。此外，手機亦設有3卡槽，除了可插入兩張nano SIM卡，支援雙卡雙待之外，也可放入microSD卡擴充容量（最高256GB）。當然說到Huawei，用家或許擔心7S會否無法使用Google Play？這個問題大可放心，因為這部手機仍內置Google Mobile Services（GMS），表示仍能繼續使用Google提供的各種功能，包括地圖、Gmail及Google Play等，不怕功能受限。

值得留意的是，手機只內置MTK MT6739四核處理器，能力不算太高，因此想玩一些高解像的遊戲或會力不從心；同時手機亦不支援NFC功能，不能用來拍八達通看餘額及消費紀錄，但作為一部廉價手機，這個價錢及功能，性價比其實已十分不錯。

售價：$699

查詢：3106 3338

文：勞耀全