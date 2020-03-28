應用太空技術 型格淨化器 開口滅病菌

要數世界上的危險職業，太空人可能是其中之一。除了火箭升空、返回艙降落地球時充滿危險，太空人長時間逗留在太空站這個密閉空間之內，一旦感染病菌病毒，非但自己受罪，也可能在太空站內傳播疾病，連累站內其他人員之餘，也會影響各項生物科研的成果。因此，太空站內的空氣循環系統，必定是最先進精密，確保太空人健康。

與NASA合作開發 太空站也使用

今次介紹的這部空氣淨化機，生產商Airocide相當「巴閉」，因為它曾跟NASA合作開發空氣淨化系統，應用於當年哥倫比亞號太空穿梭機及現時的國際太空站。主要是去除空氣中有害的揮發性有機化合物（VOCs）成分，以確保太空人的身體健康。而這部APS-200 PM 2.5空氣淨化機，便採用NASA太空站也應用的空氣淨化技術，效能有保證。

一般空氣淨化器的外觀都比較簡潔，但APS-200 PM 2.5除了外形相當獨特，也採用時尚配色。「口」字形的設計，外殼採用深色木紋，內部「開口」配上搶眼的紅色，而中間的密集的三角形濾網吸氣口，則配以銀灰色，完全可當成家居擺設。

結合紫外光照射 增過濾效能

淨化原理方面，APS-200 PM 2.5會先把空氣抽入機內，機內設有UV-C及高活性催化劑模具的過濾器，當UV-C照射到高活性催化劑模具後，便可增強其效能，再將經過空氣中的病原體，即黴菌、真菌、花粉、塵蟎、病毒和細菌等消滅，亦能消除家具中的揮發性有機化合物。效能已獲得美國加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）認證、美國食品及藥物管理局（FDA）二級證書認證，內置的高活性催化劑模具也可以長效使用達1年而毋須特別清潔。

APS-200 PM 2.5的淨化範圍為600至1000平方呎，設有「強風」、「弱風」及「自動」3個送風模式，其中自動模式會感測周邊環境光源，自動調校風速，例如在晚上關燈後會調成「弱風」，運轉的聲音亦較小，避免影響用家睡眠。值得留意的是，它的入風口在機身後方，因此廠方建議擺放時不要坐地，亦要和牆壁保持一段小距離。如果想有最佳淨化效果，建議門窗僅開一點作換氣就足夠，否則如果門窗大開或者居住單位太「食風」，淨化後的空氣會容易流失。

■Airocide APS-200 PM 2.5

淨化範圍：600至1000平方呎

體積：475 x 175 x 152 mm

聲量：41dB

重量：5.86kg

售價：$7998

查詢：2955 1000

文：莊家榮

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com