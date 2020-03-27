假如香港大地震…… 6導演光影譜寫「災後」詩篇

文：劉彤茵

6個拍片的青年，2018年底決定一起「投港台」，即是擬建議書參加港台電視節目外判計劃遴選。他們同為城大創意媒體學院畢業生，幾年前因鮮浪潮比賽而相熟，據指閒時更會偷偷「闖入」學院的放映室，一起看戲及討論，滋養着創作。以新導演身分參加遴選，他們起初想到以文學改編為題，後來發現受限於文本，去年首季決定改以地震串連各集，系列亦由同門師兄盧鎮業（小野）擔任共中一名監製。

跟原定一樣為改編作品，首集《仲夏一個週末》藍本為本地作家董啟章的《小冬校園》。因應近日疫情，訪問改以視像通訊，導演魏沛賢說得興致勃勃：「開會那陣子香港剛好發生地震，便走去查查地震資料。原來自1905年天文台開始記錄以來，本港有180多次有感地震，平均1年至少1次啦。我們很驚訝，也聯想到此等日常唔覺唔覺，但可能一直存在的東西。」他續說：「對於一些國家，地震是災難級的，一發生在那個地域會令所有人成為共同體。」

改編《小冬校園》 殘酷青春

地震往往突如其來，卻有重大及徹底的改變。《仲夏一個週末》講述本港某天地震後，初升中一的男生郭柏志（胡天一飾）的奇遇。他開始在校內見到動物，例如可愛的灰熊向他招手，交個朋友。導演為呈現故事中動物出場的情節，邀請同學黃俊朗合力創作，黃乃2017年金馬獎最佳動畫短片《暗房夜空》創作人之一。除在拍攝實境加入蹦蹦跳動物，劇集亦有一整段充滿彩色手繪風的動畫，用以表達人物遇上奇事後喜悅一面。

「從原作中，我抽取了很多不被理解、自我懷疑的心情。有時小孩好需要被人相信及尊重，無論是真假，他需要的可能是關顧，應該說是想你願意聽他說話。如果有人想聽，他會受寵若驚。」《小冬校園》被視為中學生讀物，惟當中含有很多青春殘酷元素，劇中講述柏志朋友不多，學業成績欠佳，他把遇上動物一事告訴父母及同學，幻想與現實之間漸漸讓他壓力倍增，進退失據。小男生發現唯一他認為有趣的事，原來不被大家歡迎，同時令父母擔心。他更步步做錯決定，感到內疚非常。這場成長的地震，年輕人在學習適應群體，仍未看清自己的麟角前，大概誰都多多少少經歷過這種恐懼，魏沛賢表示：「除了做錯事的懦弱，更深一層的是，他開始因為自己跟別人不一樣，很奇怪而內疚。」

長時間沒有對白 難「入屋」？

「小時的事情就是如此，在你都不知是什麼時，就已沒了。」他接道。原作的小冬升班後沒有再見到動物，專心讀書及積極參加活動，路途順暢。導演卻形容此為sad ending，因為沒了「幻想朋友」陪伴，「人生有些東西永遠地失去了」，或亦可比喻為孩子某些獨特內涵及創意。所以，劇作鋪陳一個較開放的結局。導演解釋，這個故事提醒自己保存多一點個人特質：「過去大半年，我學會疼自己多一點，不要給太多事綁架了自己，自愛不等於自私，這樣是為了成為一個更強大的人。」

「我條片是最易入口的了，個系列會更『重口味』。」魏沛賢笑說。繼首集之後，系列接下來有杜震謙的《氹氹轉》、郭頌儀的《避雨》、鄧朝騰的《流浮》、翁子康的《遊夢》 、曾旭熙的《浮城之後》。當中《避雨》改編自也斯的《新蒲崗的雨天》。魏沛賢所指重口味不是作品取材，而是6人說故事的方式，跟港台節目或本港一般行業制式迥異。「守尾門」的曾旭熙則指出，6個同學向來都勇於在媒介上不斷嘗試，自己平時亦會創作媒體藝術（media art）作品。今次系列可謂較實驗性，他說：「尤其港台，劇集都較議題性。觀眾有沒有可能接受一些不是起、承、轉、合的故事線？好簡單的比喻，大家可能看開小說，今次來讀些詩作。港台都有表達過憂慮，問清楚為何我們想如此處理，如很長時間沒有對白的。不過仍保留很大的自由及支持給我們，肯一起試新嘢。」

父親記憶與鄉懷

曾旭熙說《浮城之後》是一些影像的結合，營造節奏及氣氛。他解釋靈感來自爸爸，聊天時發現對方經常重提某些舊事：「他會說遲點要去環遊世界，但不是真的全球，其實他是指大陸內不同地方。或者說起『屋企』，他講講吓又會講到細個的家鄉。」曾旭熙解釋爸爸在1970年代由大陸偷渡至港，當搭棚工人養家，曾目睹一名黑工跌死。導演提及人對潛藏記憶及意義不甚理解：「爸爸對這些記憶可能不覺很重要，但我會大膽去詮釋他。人會把零碎的東西，給予一些理由及邏輯，例如因為小時候做過什麼，大個不就點點點。個腦自己去賦予一些意義出來。」

那麼一場地震，如此突然及龐大的死亡威脅，是否可令人目睹潛藏的自己？剩下的有什麼？從系列宣傳片中可見一場郊外火燒小屋的畫面，其實出自《浮城之後》，至少讓人聯想到災難感。導演沒有透露太多拍攝過程，只解釋有人或在燒垃圾，魚塘亦不時會以火燒除草。他指出火燒有祭祀的意象，而作品亦跟消亡、消逝有關。經歷完重大而共同的衝擊，曾旭熙說一個城市亦會面對不穩定狀態，就似西西作品《浮城誌異》：「為何會是個浮城，而不是獨立的島嶼或其他，正如西西說的，不會上升也不會下沉？就因為一些很essence（本質）沒了，但遺留下來的記憶、精神、靈魂仍在。它跟你本來的地方始終有個引力，繼續連繫着。」

6名創作人找尋共同體中的微觀故事，讓人連繫自身生活片段，合寫「不同年紀、性別、階級、國族的人身處在這共同命運下，有着怎樣的經歷」。香港經歷社運至現時疫情不減，系列就在去年社運如火如荼之際開拍，曾旭熙說自己過往的創作，不時跟社會刻意分割，但今次的確讓內容多了一些本地歷史感。大環境下創作者如何反應，或者會否不知不覺流露對時代的理解，那就等觀眾判斷。浮城之後，不知是何光景？猶記得去年在大館出席一個有關日本震後美術的講座，提及物理學家寺田寅彥一句名言：「每當人們快要忘記災難時，災難就會來臨。在災難時刻，因為狀况痛苦，人們傾向忘記它，而非在隨後的日子思考它。」（港台電視31逢周日晚10:00，查詢：www.facebook.com/minorthannothing）

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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