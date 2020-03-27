可愛「多肉」 打造玻璃庭園

怕暴曬 毋須天天澆水

平台創辦人兼導師Rita之前做過農場導賞員，希望用盆景這種簡單的園藝，讓更多人在城市接觸到大自然，「現在不論是大人還是小孩，壓力都很大，透過園藝可以治療心靈，放鬆一下」。她表示，玻璃盆景一般選擇體型較大的多肉植物，如熊童子、萬重山等做主角，其他長得比較小的如毛馬齒莧就會做搭配。在約2小時課堂中，Rita會教大家如何打理和照顧多肉植物。「很多人都不知道多肉植物不能天天淋水，不同的植物習性不同，對水的需求也不同，所以澆水要根據植物在生長期對水的需求而定，如果看到葉子開始乾，也要澆水。例如景天科植物（多肉植物科屬）1至2個星期內要澆一次水，仙人掌科比較耐旱，所以一個月澆一次水也夠了。澆水時用噴壺和滴壺，讓泥土稍微濕潤就可以了。

如果你想留家抗疫不想外出上堂，PlanetCraft也提供多肉乾花玻璃球材料包（$200至$290）和多肉水泥盆盆栽材料包（$90至$150）。今次Rita為我們示範玻璃盆景的製作步驟。

● 玻璃盆景製作步驟（圖1-4）

◆多肉植物盆景擺設

日期：逢周六及周日

時數：玻璃田園盆景（1.5小時）；

水泥盆景 （ 2小時）

人數：2至10人，2人起成班

費用：玻璃盆景班$370/位 ；水泥盆栽$500/位

備註：費用包一份盆器、材料、擺件。接受2人包班及另訂時間，費用為玻璃盆景班$420/位、水泥盆栽$550/位

facebook：PlanetCraft-植創工坊專頁