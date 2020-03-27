栽種盆中樹 迷你桃花源忘憂

走進植物工作室「在森林和圓嘢」，只見多款多肉植物、塊莖植物和迷你日本盆栽陳列於架上，滿目青葱，綠意盎然。這間由Yann和JE這對情侶共同經營的工作室於2017年成立，公諸同好，也舉辦一些工作坊教授如何栽種日式盆栽（Bonsai）以及打理照顧多肉植物和塊莖植物。多肉植物和塊莖植物是近年非常流行的盆栽植物，特點在於擁有肥厚的葉、莖、根來儲存水分，外形可愛討喜，所以很受歡迎；至於店內陳列的日式盆栽，則是一些10至25厘米的迷你盆栽。

JE曾在花店工作10年，當時的花店老闆曾赴日本學習花道草月流，對觀葉庭木和多肉植物也很了解，在老闆言傳身教下，JE對花道、園藝、日本盆栽產生興趣，並在3年前開始自學日本盆栽的相關知識。因緣際會下，他還認識到在大阪工作的庭園師，二人不時交流盆栽種植心得。

日式盆栽 自然景觀捧在手

他介紹道，Bonsai是「盆栽」的日文發音，而中國盆景於唐朝時傳入日本，並在當地逐漸發展出獨特的美學和風格。談到中日盆景的分別， JE表示，中國盆景猶如山水畫，注重構圖和詩意，以創造境界為先；日本盆栽則更注重由選樹到栽種的時間長短和打理整姿過程，創作者通常是按照樹木原本的形狀對號入座，透過修剪、用銅線或鋁線作盆紮等整姿方法塑造成不同樹形——如對稱工整的直幹式，或有如S形狀的模樣木，還有吹流式和懸崖式等。

Yann補充：「日本盆栽是想把自然景觀縮小到可以放在室內，或手捧就能觀賞的程度。他們着重將大樹透過技法去栽培、修剪，將其變成一個迷你版的小樹。」當中需要控制日照時間、盆器大小、水分等，才能讓這些參天大樹愈長愈小。不過，比起日本人傾向選擇原本已接近樹形，不用太多整姿技法去造型的樹種，JE卻相反，他說：「自然界有很多醜小鴨，但它們都是有潛質變美的，為何不多花點心思去改善它？我覺得這樣的快樂比改善原本就已經很高質的樹來得更多和有意義。」

日本盆栽小而精，如果新手入門，JE推介種石榴、櫸樹、榆樹、長壽梅、雀梅，因為它們更能適應香港炎熱、潮濕的天氣，毋須額外照顧。而像松柏類的樹或者紅楓、櫻花這些難度較高的品種，它們對生長環境的溫度、濕度等要求較高，因此不大適合新手栽種。

陶盆透氣 底孔助排水

至於盆器方面，JE說他們主要用陶盆。「陶盆的好處是透氣。如果想再保濕點，可以選擇表面有釉彩的陶盆。」栽種盆栽要保持根部疏水通爽，所以也要注意盆底是否有底孔排水，以及有沒有額外2至3個小洞，可以用來穿過銅線或鋁線去固定樹根。

新手選盆 留意深淺度

Yann則提醒，選盆除了配合樹木的大小和比例，對新手來說，還要注意花盆的深淺度。「太淺的花盆雖然美觀，但因為泥土比較少，太陽一曬，水分很快揮發，而比較深的花盆不用經常補水，方便照顧，根部也有更多空間生長。另外盆腳最好選高一點的，這樣比較透氣，不會讓水分堵塞在盆底。

● 栽種福建茶步驟（圖1-6)

◆日本盆栽工作坊

費用：$880（2小時）

人數：2人成班，最多4人

查詢：5238 6664（WhatsApp）

備註：費用包括一棵適合香港種植的基本樹材和手工製作植木鉢

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文：李榆佳

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com