創科神探：創科助抗疫 追蹤高危人士

防控系統 追蹤緊密接觸者

創科神探當然不甘後人，今次粉墨登場，以自家人工智能票務平台，配合初創企業「易寶時」的離線掃描技術，研發出名為「緊密接觸者追蹤及防控系統」。團隊利用手機App和安裝在公眾地方的小型終端機，便能有效地追蹤新冠病毒潛伏患者，方便及早隔離和檢疫安排，同時減少社區傳播風險。

此系統採用離線工作，手機和終端機均毋須實時上網，能支援千萬用戶同時使用。當發現有潛伏期人士確診為病毒患者，系統把其他與患者曾去過相同地方的所有人，都放入黑名單傳送到終端機；而黑名單的有效期由1天到14天、視乎接觸的日期而定。日後除公營機構及設施，各私人企業、零售店舖、餐廳酒樓等，均可以自行於入口處配備終端機，篩選每個客人，有效應用於防疫工作。

另一間初創公司Robot Data，剛試驗出一套名為「Smart Fever Detector智能發燒檢測系統」，目標為政府及工商業界設計出自動及快速的體溫檢測方案。負責人指出，透過從人體收集紅外線輻射數據，並根據相關溫度差的信息便可製作「熱信號」圖像，然後便可構建相關資料庫，同時以人工智能不斷學習及作出比對，能輕易在人群中找出發燒者。

人工智能 人群中找出發燒者

此產品最大的特色是設定簡單，並能配合手機程式操作，例如當視像鏡頭發現有顧客發燒，監控者手機便收到通知，並作出適當的安排。這種設計最大好處是能遠程監控，減少接觸病患者，減低多人感染的風險。現時每個視像鏡頭能同時探測10至20人，可分辨出1個至多個正常移動速度的發燒訪客，日後更會推出多部視像鏡頭設備的同步版本，為企業客戶作出全方位的監察功能。

創科神探得知創科業界非常歡迎今次公營機構試用計劃，希望能同心合力以創新科技對抗疫情，保障香港市民身體健康，是政府和業界共同的心願。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）