中階新布局 更輕更快更就手

【明報專訊】除了X100V，Fujifilm亦同時新推出中階相機X-T200。相比2018年推出的上一代X-T100，X-T200重量由448g降至370g，機身手握位亦加厚不少以提升手感。感光元件解像度雖然維持在2420萬像素，但由於感光元件使用了全新銅佈線設計，因此處理數據的速度比上一代快3.5倍，最明顯的改進是人面或眼睛連續自動追焦，反應變得更快。此外，X-T200連拍能力亦由每秒6張提升至8張。