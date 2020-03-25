慢走山間 感受大自然 放鬆享受身心森林浴

人人都那麼快步、趕急。香港人遠足，也像在追追趕趕，為征服某個地標，或完成某些體能操練。要不就是播音樂、滑手機，靜不下來。大自然的療癒力，就這樣錯過了。

「靜下來張開五官，在林中慢走，會感受到大自然那種療癒力量。」在緊張的疫情下，森林療癒嚮導帶領我們走進大自然，來一場森林浴（shinrin-yoku），冲刷身心疲勞。

森林浴，意思並非在森林浸浴，而是沐浴在森林的氛圍中。早在1982年，日本林業廳已發明森林浴一說，鼓勵壓力大的都市人多到森林走走，張開五官，感受環境，讓身心與大自然連結，達到放鬆及療癒效果。這種做法先後在韓國、澳洲、英國、美國落地生根，連英國政府亦成立森林浴學會推廣，更有醫生以森林浴作為藥物之外的處方。來到香港，近年終於有人將之發揚光大。創立「香港森林浴」的易琪（Amanda），是如今香港屈指可數的森林療癒嚮導。

行山不再急急腳 打開感官慢行

每個星期，Amanda都會帶幾趟歷時兩至三小時的森林浴，常去的地點是大埔滘自然教育區。這兒可以當森林嗎？原來大埔滘自然教育區物種豐富，既有企理山路，亦有不少林木茂密雜亂的區域，狀態猶如原始森林。在這個春日中午，Amanda領我們慢慢走進林中，她緩緩說：「嘗試用一系列的感官來走這段路，包括眼、耳、口、鼻、觸覺，留意周圍環境，看看跟平時行山有什麼不同。」

是日人流不算多，柔和的春風輕輕吹拂。沿着溪流小步地走，專心致志，流水聲和鳥聲的和鳴彷彿被放大了。小魚於溪流游動的畫面，平常毫無稀奇，這時卻可以讓人呆看好幾分鐘。「行山你會睇地圖嘭嘭聲行，但森林浴的路程短，步速慢。路線可以根據參加者的感覺而變動，有時大家在某位置安頓了，很舒服，可留下享受久一點。」溪流波光粼粼，大家都顯得很投入放鬆，Amanda着我們留意呼吸起落。雖然同樣專注於呼吸，講求傾聽內心，但森林浴與同屬身心靈領域靜觀或冥想不一樣：「要感受到大自然的療癒力量，並不需要很深度的練習，只要放下煩憂去感受身體，感受大自然，就會自自然然發生。」

平靜身心 森林浴撫平壓力

大自然能療癒身心，並非等閒之說。日本衛生學會、維也納醫科大學都曾發表研究指出，接觸大自然有助降低血壓、減少壓力激素水平、增強免疫系統等。而箇中好處亦不止在於生理，「大自然常給我新的體會。記得前年颱風山竹吹倒了很多巨樹，我以為再穩固的東西，原來也會崩塌，多麼無常。但幾個月後，又會出現新的生機，塌樹的痕迹已看不見，我又釋懷了。其實世上好多事毋須過分擔心，大自然會take care」。Amanda以往從事訴訟律師，工作壓力大得壓垮身體，甚至患上卵巢癌。在接受治療的同時，她無間斷地到大自然休息，其後接觸森林浴，累積下來的點滴體會，教她以不同角度處世，性格漸漸變得寬心自在。

大自然的療癒力，同行的陳堯燊（阿燊）亦曾體驗。未接觸森林浴前，他曾受困於感情創傷，談起往昔他笑道：「那時有半年時間，常到公司附近的公園坐，一星期去三日，好像把感情交託給大自然，慢慢就療癒了。當時未聽過森林浴，卻自然地做了相近的事。」他領悟到，大自然一直都張開雙臂，歡迎任何人釋放情緒。後來他經朋友認識森林浴，第一次在嘉道理農場的體驗仍歷歷在目，「慢行時，我的專注力及觀察力提高了很多。那兒山頭種滿植物，花朵和蕨類的形狀、紋理原來如此完美，很夢幻，是我從未體驗過的」，自此他燃起學習森林療癒課程的渴望，遂在去年付諸實行，並開設facebook專頁「山林之間」分享心得。現在尚餘半年實習，便是美國Association of Nature and Forest Therapy的認可森林療癒嚮導。

互相分享觀察 建立連繫

一路走來，阿燊最喜歡的森林浴環節，始終是大家交流分享的時刻。在大自然游走一番後，參加者會圍成一圈，交流途中最難忘、最縈繞心頭的觀察。阿燊說：「當有人說中我也意會到的觀察時，那種共鳴會建立一種共同感。」Amanda補充：「是受肯定的感覺。」她表示，感受環境固然是很個人的事，但被聆聽，以及聽到對方經驗，人與人建立連繫，亦能滋養心靈，是森林浴的重要元素。

森林浴沒有特定終點，到最後，大家在草坡或空地席地而坐，喝着嚮導泡的茶，再次感受大地給予的養分。當出外旅遊成為禁忌，也許是時候重新認識佔香港四成土地的廣闊郊野，去聽，去看，去嗅，去摸，去感受。尋回平靜安穩的感覺，原來如此簡單。

文：宋霖鈴

編輯：劉家睿

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