People：余迪偉殺入網台 口水浪花 娛樂大家

問到為何選擇主持靈異節目，作為殺入網台第一步？余迪偉直言全因覺得刺激：「以前主持電台節目《1872遊花園》時，試過每晚有個quota，讓觀眾打來講鬼古，自己雖然好驚但又好鍾意聽。今次受到網台邀請做主持，我便構思了《月光光心慌慌》這個live的phone in講鬼古節目。由於想營造返少年時，成班friend去露營圍埋講鬼古的好玩感覺，所以節目現場都放了個帳篷，增加氣氛。」

最近疫情肆虐，他說很多朋友困在家中，悶得發慌，希望新節目可以帶大家稍稍抽離現實。「我想以搞笑及娛樂角度，同大家聚下講下鬼古。對鬼神之說，自己是半信半疑，雖然聽過不少難以解釋的恐怖故事，但有些卻是人的心魔在作祟。試過有網友打來，說和丈夫去泰國旅行，獨自在酒店房期間，見到露台有白色東西飄飄下，因為隔住窗紗看不清楚，嚇得要死，直到她老公回來，掀開窗紗，才發現露台原來晾了他們游完水的毛巾和泳衣，虛驚一場！如果那位太太夠膽面對，走出露台看個清楚，根本就不會自己嚇自己。」

成熟又八卦 天生愛聆聽

他認為自己是個天生的聆聽者，才能讓人願意對他敞開心房，盡訴心事。「細細個我已經很成熟，十幾歲時會和大過我、廿幾歲的朋友傾心事，愛情、家庭什麼話題都會講。我天生是個好好的listener，自己又夠八卦，久而久之，閱歷多了，聽完也可以畀到意見，開解他們。試過在電台節目有個女聽眾，只有十多歲，打來說自己剛和一個女仔拍拖，很想對父母坦白自己是女同性戀者，好想come out。那時我反問她：『你大學讀什麼科目？做什麼part time？你父母都知道嗎？』她說不知。我建議她應該先跟父母多分享自己的生活，讓他們多了解自己，比是否come out更為重要。」

戒買名牌衫 支持本地設計

平常見余迪偉，都愛一身中性打扮，有時甚至會穿裙褲，他說這跟性格有關。「我覺得自己性格都好中性，有女生的感性也有男生的理性，也很怕悶。我特別鍾情local designer的作品，貪其款式設計獨特。以前很多從理工大學剛畢業的時裝設計系學生，會在利時、百利等商場開舖，賣自己design的衫，但後來租金太貴，大家又愛買名牌，令他們很難生存。現在我已戒了買名牌衫，也不愛fast fashion，留番錢來支持他們。」

他曾經在紐約讀書，很記得當時的老師要他寫一篇論文，題目是who am I。「老師很有耐心和我們去傾，透過這題目，要我們反思自己的生活、家庭及文化背景，過程很有啟發。到現在我也會常問自己這個問題。作為主持，我希望自己除了可以娛樂大家，也有使命感，想幫人。除了靈異節目，我也正為網台籌備另一個新節目，內容是以余迪偉個人身分出發，會展現自己不同的lifestyle，會將更多自身經歷和大家分享。節目風格和表達手法是頗破格的，主持拍檔也會有驚喜，希望大家會期待。」

文：Sabrina Au

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com