論盡教育：何謂「不枉此生」？

沈校長訓勉畢業生：高尚 儉樸 謙卑

第一：快樂與金錢和物質豐盛無必然關係。一個溫馨的家、簡單的衣著、健康的飲食，就是樂之所在。漫無止境的追求奢華，遠不如儉樸生活能帶給你幸福和快樂。

第二：過高尚的生活。我們的社會有很多陰暗面：不公、剝削、詐騙等等。為了母校聲譽，務必莊敬自強、公平待人，不可欺侮弱勢的人，也不可做損及他人或自己的事。高尚的生活是對一己的良知無悔，維護公義，事事以道德為依歸。

第三：過謙卑的生活。我們要有服務他人的謙卑心懷，時刻不忘為社會國家以至人類出力。謙卑的人不固執己見，而是虛懷若谷聆聽他人言論。偉大人物不整天仰望山巔，他會蹲下來為兄弟濯足。

食好住好穿好 不是人生全部

假如你擁有高尚的情操，過着儉樸的生活，存有謙卑的心，生活將會非常充實。你將會是個愛家庭、重朋友，而且是關心自己健康的人。你不會在意社會給你什麼，但會十分重視你能為社會出什麼力。一所大學的價值不能用畢業生的工資來判斷，更不能以開的汽車、住的房子作準，而是應以它的學生畢業後對社會，對人類的影響為依歸。也許沈校長演辭內容不能被所有家長和學生認同，家長會認為「我辛辛苦苦陪太子讀書，幼稚園、小學、中學以至大學，搵學校、叩門，為的是將來有份好職業，有安定的生活，就算不是錦衣玉食，也不應僅過儉樸生活，若是如此，我十多年來豈不是白捱！」家長的心情可以理解，誰不望兒女住洋樓，養番狗，揸架砵砵車周圍走。唔通仲要住300方呎靠打開門、半掩鐵閘通風的公屋咩！家長心情如此，畢業生又如何？年輕人大多重理想，他們大多理解沈校長的語重心長，也明白食好、住好和穿好不是人生的全部，也明白活得有意義才不枉此生。

王師奶就見過不少有理想，勇於維護公義，莊敬自強的年輕人；不幸的，也見過不少年輕人給社會的混濁氣氛熏得蓬首垢面，他們在名利面前屈膝，他們已和剛畢業時的豪情壯志告別，大學畢業禮訓勉的儉樸、高尚、謙卑在他們心中已成笑話。今日議事堂中，高官群中，俯拾即是。尚幸十步之內，仍有芳草，數目是少些，但仍有彌足珍貴的一士諤諤之輩，為世界殘存一絲希望。

古人常有「知易行難」和「知難行易」之辯，王師奶認為兩難，知難行亦難。少數的「芳草」們，請繼續芬芳下去，才「不枉此生」。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第286期]