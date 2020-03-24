言語自聊：在家有什麼好做？（二）

記得自小五開始，每天早上上學時，父母都會聽收音機，雖然我聽的時候不太專心，都是半夢半醒狀態，畢竟早上7時多的電台節目不會是有趣的兒童節目，都是讀讀報紙標題、社評等。這習慣一直維持了幾年，初時不以為意，直到高中寫多了評論文，發現自己作文用詞還算得心應手，之前聽過的評論用字也很容易運用出來，想想也可能與每天聽社評有關。

聆聽學詞彙 有助日後寫作

聆聽有助寫作，是有研究文獻實證支持。Timothy Shanahan（2017）在Handbook of Writing Research, Second Edition提到：聆聽是學習語言的基礎。一般來說，小孩子在初小時才開始學習寫作，但「聆聽」早在半歲時開始發展，寫作和聆聽的發展看似獨立，聆聽不太影響寫作的發展。但Timothy Shanahan指出，我們常說的「聽說讀寫」其實是一個環環相扣的共享網絡，聽說讀寫的發展是互相影響的（參考Scott & Wondsor（2000）的個案研究，歸納出「語言理解」遲緩的小朋友，在初小時的「寫作能力」比同齡的小朋友稍遜）。

所以，即使寫作是「聽說讀寫」中最遲完全成熟的系統（即使到了高中，還需要不斷琢磨），但小朋友從聆聽中學到的詞彙和文法，仍然對寫作能力有幫助。就好像我的個人經驗一樣，即使小五的我未能用到聽回來的社評用字來寫作，但慢慢到了高中的時候，這些字詞就能用出來了。

幼兒聽小故事 高小聽時事評論

至於聆聽內容，建議根據小朋友能力而選擇。對於幼稚園至初小的孩子，我建議選擇網上的小故事，或是有聲書，內容以故事為主，有趣之餘也可以學到不同詞彙和句式，以及故事文法，學習創作故事的元素，對於他們這充滿創意的年紀定有幫助。另外，對於高小以上的孩子，可以開始聽電台的時事評論或社評，既可得知時事常識，又可以學到評論用字，以及寫評論時的鋪排和論證。而現在的網上電台很方便，家長可於網上重溫找到相關的節目播放。

另外，有家長會問播放時要不要小朋友坐定定，或是家長一起伴讀伴聽呢？當然，有家長伴讀伴聽當然好，小朋友能專注地坐定定當然更理想，但現實中這是很難做到，所以，如果是有聲書，就可以給小朋友拿着圖書聽，但如果只是電台或小故事，就可以選一個特定時間播放，例如早餐或下午茶時間。這樣應該比較容易做到。各位家長，別小看你今天給小朋友聆聽的input！

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第286期]