喜閱愛麗絲：停課不停「閱」

善用餘暇 線上閱讀

最近，香港有一群很熱心的小學圖書館主任，蒐羅了大量網上資源，內容包羅萬有，不單有有趣的線上學習遊戲、中西圖書，就是各科如中文、英文、數學、歷史、科學、地理等的閱讀材料都俱備。筆者集合了這些網上資源，略加分類後，增加了一些講故事的影片連結及一些抗疫好書，設計了一個供學生閱讀的自學平台hmlibrary1113.wixsite.com/resourcelibrary，希望學生可以寓學習於娛樂。我也希望在此和《Happy PaMa教得樂》的讀者們分享這個網上自學資源庫，共度抗疫時光。各位家長可以鼓勵孩子多讀，而且最好能與孩子一起讀，享受親子伴讀的溫馨。

50本必讀童書推介

筆者一向主張「無痛慢學，愉快學習」。讓孩子循序漸進地愛上閱讀，不帶給孩子學習的壓力，免破壞他們閱讀的胃口。所以，幾年前撰寫了《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》（圖），為小讀者精選了近年出版的50本出色而且有趣的童書，並將這些書按屬性分類為不同單元：生命教育篇、趣味玩樂篇、創意藝術篇、環境保育篇及生涯規劃篇。書的內容廣泛：從課餘興趣、學養增潤到理想追尋；從對個人生命的思考到對世界環境的關懷，涵蓋不同的書種，鼓勵均衡閱讀。書中介紹了一些翻頁書、移動書及立體書等，這些書可以進一步透過視覺及觸覺的刺激，增加孩子與書的互動性，提高閱讀興趣。書中也建議一些有趣的手作書及有趣的延伸活動，讓孩子可以和父母一起在家中做做模型、填填色、做小手工和科學實驗等，讓孩子感受到書本「很好玩」，很有創造力，同時也吹散停課期間被迫留在家中的沉悶感！

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]