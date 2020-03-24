親子筆陣．笑着去愛：考考你IQ

正式的IQ題，應該用作評估智商。但孩子經常掛在嘴邊的IQ題，不外乎是一些與聯想力、捉字蝨相關，甚或有時可說是「爛gag」。當上校長之後，我每天清晨都在門口跟所有步進校園的學生打招呼，而孩子們說聲「早」後，都爭相告訴我他們昨天觀察到的趣聞呀、生活中的大小事呀，七嘴八舌的，一雙耳朵要同步分成許多個儲存格，才能應付得來；往往在這些時候，亦有孩子來出題刁難，腦袋就要馬上來個急轉彎！

有一次，正是在這個繁忙時段給難倒了。

學生問：「校長，你可知有什麼『梅』是可以『拉得』的？」「梅？—— 是『妹妹』吧？」「不！是能吃的梅。」中間還有不少其他孩子的插問，我很難全神貫注，他則一直在旁癡癡地等，不斷追問：「校長，你想到了沒有？」我宣布投降，他整張臉都笑開了，一副洋洋得意的模樣，說：「是Li-bra-ry 呀！」我理不出當中頭緒，他就氣定神閒地解話：「『拉』- berry，很簡單，對嗎？」那是把玩中英夾雜的「諧音」，完全超越我的想像，只好甘拜下風地誇他：「原來如此！你真厲害。」他禁不住哈哈大笑，滿足地揚長而去。

出題的孩子等待你接招、知道答案的孩子圍觀時努力掩着嘴巴不敢泄秘……眼見這種種情態，我心裏也樂透，所以也格外留意並記下各類IQ題，以備不時之需。

接觸多了，不難發現那些IQ題有幾個拆解方式，都在考驗你聆聽時的專注，例如：「小明有兩個兄長，大哥叫『大毛』，二哥叫『二毛』，那麼三弟叫什麼名字？」正在閱讀這專欄的你，腦海浮現的第一個答案是什麼？（謎底見下方）

用IQ題讓學生笑着學習

早陣子，校內辦了一場英文朗誦及演講比賽，當中有項限時演說，評判會適時按鈴提示，讓他們掌握用掉多少時間，有沒有逾時等。活動結束後，我跟幾個學生閒聊，忽發奇想，創作了兩道IQ題挑戰他們：「老師什麼時候會『叮一叮』參賽者？」他們不假思索就回答：「結束前1分鐘，超時會叮兩次。」「不對不對。」他們瞪大眼睛問：「吓？沒可能，賽制都是這樣，剛才沒改動啊。」看見他們苦惱地抓破頭皮，我把謎底揭曉：「沒留意嗎？是『出前』啊。」「出前？……啊！我明白了，是『出前一叮』！」一秒之後，他們馬上歡欣爆笑，然後以渴慕眼神望着我：「還有嗎？」我想了一想，再下戰書：「老師懂得怎樣『叮』、何時『叮』，可是有人對此卻一竅不通，你們知道他的名字嗎？」「未聽過呢？叫阿鐘嗎……」「即使你給他一個鐘，此人也不曉得如何『叮』的。」看見孩子傻了眼在苦苦思量，我也不禁有點沾沾自喜，「他叫『阿目』，『目』不識丁呀！」然後給他們解釋這個成語，他們那份帶着欽佩的喜悅，我深深體會到為何孩子對IQ題會樂此不疲。

作為校長、教師或父母，能常備幾個IQ題的話，一定能大派用場，除了贏得孩子的崇拜目光，更重要的，是利用IQ題促進與他們的溝通，潤澤彼此的關係。有時即或你對題目心知肚明，也要裝出一副請教模樣，以提升孩子的自信和互動的趣味，至於自家用心創作的題目，更讓他們笑着學習，何樂而不為呢？

（謎底：小明）

文：陳美娟（英華小學校長）

作者簡介：既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]