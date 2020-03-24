活動推介：招募好爸爸背影

【明報專訊】孩子復課遙遙無期，家庭生活運作大亂，一家人最容易產生摩擦。這時候，爸爸必須以身作則，帶領着整個家庭，以正面樂觀的態度去面對逆境和疫情。非牟利機構維護家庭基金轄下的好爸爸中心，正舉辦第二屆「父子/父女 背影大集會」，誠邀各位太太在即日至4月3日期間，在家中替你的另一半，拍攝一張父子或父女的親密背影照（毋須看見正面樣貌），以配合「疫情中顯父愛，我老公是個好爸爸」的主題。