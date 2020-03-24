食物賣相滿fun 討孩子歡心

【明報專訊】要小朋友愛上眼前食物，賣相當然不能忽視。Blogger安妮媽媽找來一些簡單食材，為大家示範幾款小朋友輕食，即使爸媽未必是廚藝高手，也可輕易為孩子做出愛心兒童餐。
■哈哈笑早餐
◆午餐肉材料：
˙午餐肉˙雞蛋˙芝士˙圓形模具˙哈哈笑模具
◆小貼士
若嫌午餐肉脂肪太多，可用麵包代替。
做法：
（1）把午餐肉切成圓形一片，再用圓形模具在中央切出一個較小的圓形，並保留切下來的部分。
（2）把兩片午餐肉煎至兩面金黃，在午餐肉中空的位置打入雞蛋煎熟。
（3）在芝士上，放上哈哈笑模具，裁切出「笑容」表情。
（4）把表情圖案芝士分別放在兩片煎好的午餐肉上，即成。
◆乳酪杯材料：
˙粟米片˙奇亞籽˙乳酪˙水果˙朱古力脆卷
做法：
（1）奇亞籽放進乳酪中拌勻。
（2）把水果切成小粒，然後在杯子先後放進粟米片、乳酪和水果。
（3）最後加上朱古力脆卷，即成。
■繽紛下午茶
◆糖果小樹材料：
˙急凍酥皮˙裝飾用糖果˙雞蛋˙蜜糖˙牙籤
做法：
（1）預熱焗爐。把急凍酥皮切成長條狀，後然摺疊成彈弓狀，用牙籤固定。
（2）沾上蛋漿，放入焗爐，以200℃焗20分鐘至金黃色（溫度和時間視乎不同款式焗爐而定）。
（3）出爐後塗上蜜糖，加上裝飾用糖果即成。
◆鮮果筒材料：
˙水果˙雪糕脆筒˙朱古力醬
（1）雪糕脆筒邊沾上朱古力醬。
（2）水果切粒，再放進雪糕脆筒內，即成。
[Happy PaMa 教得樂 第286期]