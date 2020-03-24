可愛兒童餐：平凡食材變萌爆輕食 孩子開胃笑哈哈

文：顏燕雯、許朝茵

別餐桌說教 免添壓力

色香味俱全的菜式固然可提升孩子的胃口，原來餐桌上的氣氛也會帶動小人兒的食慾。註冊臨牀心理學家葉妙妍（Sarah）表示，「有些爸媽在食飯時定下多條規矩，一旦孩子做不到便嚴厲指摘，令小朋友食飯時感到很大壓力」。另外，也有家長經常在飯桌上討論嚴肅話題，令氣氛沉重，這同樣會影響一家人食慾，她建議父母盡量避免在餐桌上說教，即使要管教子女的用餐禮儀，語調也避免太嚴厲及不停指罵。

Sarah續稱，很多時孩子在晚飯後仍要做功課，家長自然會說 「快些食完去做功課」等說話，但她認為這不太恰當，「因大部分孩子也不喜歡做功課，當然不會『渴望』快些去做，反而叫孩子快些吃完，盡早做完功課，之後有空閒時間便可去玩，才令孩子更有動力吃得快些」。

食物切得意狀 增加食慾

在烹調方面，她提議家長可把食物切細，增加對孩子的吸引力，「因為孩子的口腔較細，若食物太大件如一大塊牛扒，需要用刀叉切細，小孩未必能處理，所以不覺吸引。反而小巧的食物，尤其是切成得意形狀，更能引起他們的注意，增加他們的胃口」。若讓孩子一同入廚，之後享用有份參與烹調的食物，也可提升他們食慾。另一方面，家長可在飯前讓孩子洗手或幫手開飯等，此舉可培養進食心情，也有助小朋友開懷大嚼。

胃口突欠佳 或身體不適

最後，Sarah補充，若孩子忽然胃口欠佳，應先了解他們是否身體不適或有口腔毛病等問題。此外，情緒也會影響胃口，也可問問他們近日有否壓力等情緒問題，遇到這些情况便要先處理身心問題。

[Happy PaMa 教得樂 第286期]