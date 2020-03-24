「凍齡」叮叮飯 宅在家有啖好食

Green Common一直推廣素食，近年亦推出大量素食包裝食品，包括最新推出的OmniEat新善食速鮮即食系列，只要放入微波爐，或放入熱水加熱便可以立即吃到熱辣素食。

新豬肉炒河「泰」惹味 芥蘭爽嫩

今次記者試食兩款泰式餐盒，包括：香辣泰式羅勒新豬肉飯、泰式新豬肉炒河，而採用的「新豬肉」正是品牌的OMNIPORK純植物肉碎。立即報告試味評價，先講香辣豬肉飯。嘩！一入口，非常有辣勁兼惹味，味道亦跟九龍城泰式小館的泰式肉碎飯相差不遠，記者甚至覺得有3隻以上辣椒指數，吃完頭頂冒汗，愛刺激口味的，必要一試；至於另一款炒河粉，品牌選用泰式甜醬油炒河，味道富層次，河粉亦炒得乾身，但最驚喜的是配菜芥蘭。相信不少平日有帶飯盒回公司的人，都曾聽過阿媽說別帶隔夜菜，因為菜會變軟，不好吃。這個餐盒裏的芥蘭，經微波爐翻熱後，色澤卻維持嫩綠，爽口得像剛炒好的狀態。

極低溫速鮮 保持最美味狀態

原來秘密在於品牌首次使用一種Flash Freezing的極低溫速鮮技術，讓食物在最美味的狀態下即時「凍齡」。當食物煮好和包裝後，立即於零下60℃的環境下快速冷凍45至60分鐘，直至食物中心的溫度降至零下18℃或以下，達到保鮮效果。把食物放入微波爐快速加熱3分鐘（1200瓦），即回復「凍齡」前的最佳狀態。整體味道正宗可口，可是分量有點少，每盒只有250克，女士可能剛剛好，男士可能要吃2盒才夠飽肚。

韓式4餸1飯 真空包裝原汁原味

韓風吹襲香港多年，連即食食品也一併攻入本地市場，即食雞胸肉網購平台Rankingdak便是其一，其韓式即食飯——Masitdak午餐盒系列，只要放入微波爐叮一叮，便可即時吃到一頓4餸1飯的正餐。當中由5款食物組成，分別是已混合蔬菜的拌飯、蒸煮或烤過的蔬菜、雞胸肉配菜、蛋白奄列批，以及秘製醃醬汁雞胸肉，全於韓國製造。而菜式合共有5款，有芝士雞粒拼菜乾拌飯、番茄醬汁雞肉片拼全州風味拌飯、蒜味醬汁雞肉片雜菜飯、蒜味軟滑雞胸拼香菇拌飯，以及三色小籠包拼蒜味軟滑雞胸。

品牌標榜運用真空包裝和高科技急凍技術以保持食物原味，香港代理表示食材煮好後，盡快放入午餐盒中，用膠膜密封並採用真空包裝，放入零下18℃的環境下急速冷凍保管，維持剛煮好的味道。畢竟是冷凍食品，究竟味道如何？一於加熱試吃！

拌飯濕潤 雞肉柔軟 奄列蓬鬆

記者先撕去包裝紙，將原個餐盒連密封膠膜直接放入微波爐，按指示加熱。拆開膠膜，飯餸熱辣辣，餸菜沒有往常叮叮飯餸菜偏乾的問題，拌飯仍然飽滿濕潤，而雞肉比預期中柔軟，蒜味醬汁雞肉片及蒜味軟滑雞胸味道較惹味，很適合下飯。至於招牌蛋白奄列批，半月造型吸引眼球，奄列由韓國雞蛋製成，質感蓬鬆，然而味道頗清淡，未必適合香港人的口味。整體上餸菜可口，質素高於一般即食飯，以拌飯、雞肉和小籠包最好味，值得一試。午餐盒可於官網訂購，由韓國直送香港。

■Info

◆RankingDak Hong Kong

查詢：www.rankingdak.com.hk

註：買滿10件或以上免費送貨

◆Green Common

查詢：www.greencommon.com

註：買滿$400以上免費送貨

文：陳麗斯

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com