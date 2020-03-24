花海在路邊 眼睛大吃樹頭菜

屬白花菜科的樹頭菜（Crateva unilocularis Buch.-Ham.）是落葉喬木，高5至15米，分佈於熱帶和亞熱帶地區如廣東、福建、雲南及澳洲等地。

複葉植物較能抵禦強風？

樹藝師歐陽卓立（Leo）表示，樹頭菜的樹冠有如傘狀，他觀察到香港生長的樹頭菜一般是8至15米高，主要作為行道樹或觀賞樹木。根據《香港市區常見樹木圖鑑》一書顯示，樹頭菜的葉片開裂方式為掌狀三出複葉及掌狀複葉，即每一條葉柄會長出3片小葉或5片小葉。Leo指出，平常慣見的樹木如榕樹、樟樹等都是單葉的，樹頭菜這類型的複葉比較少見。而據Leo日常工作發現，長有複葉的植物通常較能抵禦強風吹襲，所以颱風過後長有複葉的樹木，落葉數量通常比單葉的樹木少。他猜想可能是因為小葉之間有空間透風，所以不至於直接被吹走，例如棕櫚科樹木的葉子也是開裂的。不過，他也指出複葉的樹木是否真的較適應季風氣候，則需要更多科學研究和統計數據才能得知。

一年兩開花 雄蕊長如蜘蛛腳

香港的樹頭菜，一年有兩次花期和落葉期。Leo說：「同一品種的植物在不同地方花期也會有差異，不少樹都是一年只開一次花，但在香港生長的樹頭菜一年會開兩次花，分別在3至5月及9至10月。到了8月末至9月初會落葉，冬天則會在1至2月落葉。」

不要以為整段花期都會燦爛開花，Leo指出，不少人混淆盛花期和花期。「很多植物和樹木都是這樣的，花期雖說在某幾個月份，但並不代表那幾個月日日都能看到開得最燦爛的花。以樹頭菜每年3至5月的花期為例，它們的盛花期約有兩個星期，至於是哪兩個星期，取決於天氣何時回暖，以及何時有春雨。」一般來說，當天氣回暖，加上雨水充足就是樹頭菜開花前奏。當盛花期時，滿樹的樹頭菜花盛放，由10至40朵的白色花朵形成傘狀花序，看起來絢麗爛漫，頗有宋詞《青玉案》中「東風夜放花千樹」之意境，不過是將「東風」改為「春雨」。Leo又指，樹頭菜開花數天後，白色花瓣會變成淡黃色。而因為花瓣中十幾條紫色雄蕊比花瓣還長，向下低垂的狀態有如長長的蜘蛛腳，所以樹頭菜又稱蜘蛛樹（Spider Tree）。

勿認錯「雙胞胎」鈍葉魚木

所謂人有相似，物有相同，跟樹頭菜花期同是3至5月的鈍葉魚木（Crateva trifoliata (Roxb.) B. S. Sun），與樹頭菜同是白花菜科，也是魚木屬，兩者的花朵看起來一模一樣，猶如雙胞胎，不知如何分辨？Leo表示，其實它們的樹幹、果實還是有些差別。「鈍葉魚木樹的葉子比較鈍一點，而樹頭菜的葉子則比較尖。樹頭菜的樹幹是灰白色和光滑一點，而鈍葉魚木的樹幹則呈灰褐色，表面上可看到細密的疣點，比較粗糙，橫紋也更為明顯。」

「另外，樹頭菜和鈍葉魚木的果實外形有分別，樹頭菜果實的表面比較粗糙，成熟後上面會帶黃灰色的斑點；而鈍葉魚木的果實則是果皮光滑，呈現為橙紅色，成熟後顏色會進一步加深。」原來雖然樹有相似，但只要仔細觀察它們的葉子、樹幹和果實，就不會再混淆了。那麼今年的樹頭菜何時開花？Leo回答：「之前2月的時候下過雨，樹頭菜就會開始長出一些花芽和葉芽，我猜4月初就會進入樹頭菜的盛花期了。」想一睹樹頭菜花海綿延的盛况，到時經過九龍太子道西、黃大仙摩士公園等地就要多加留意了！

■Info

樹頭菜賞花點

東涌文東路路旁市容地帶（藍天海岸和映灣園附近）、摩士公園、太子道西（近旺角東火車站一帶）、深水埗西邨路（富昌邨附近）、大埔海濱公園、天水圍公園

資料來源：康文署網頁

文：李榆佳

編輯：林曉慧

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