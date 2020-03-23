小貼士：噴消毒劑、抹地也可傳情

【明報專訊】面對疫情，感情上也需要「抗逆」營養。雖然不能隨時隨地擁抱、接吻，性治療師何慕詩指出，大家可運用創意，想想怎樣彌補因為環境影響，不能夠有肢體接觸而欠缺的親密，她建議，伴侶回到家中後，清潔消毒的過程不妨溫馨一點！入門口前，互相幫大家噴消毒劑，作為溫馨、密切的交流，「我們要嚴謹對抗病毒，但心態上可以放輕鬆少少，從而令正經的事情都可以帶給大家會心微笑的感覺」。