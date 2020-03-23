煮得Smart：南瓜番薯 守護抗炎防線

胡蘿蔔素於體內會轉化為維他命A，對於身體第一道防線——黏膜的健康十分重要，有助防止外來粒子侵襲，例如病毒。維他命A是抗氧化物，可保護人體免受自由基侵害。維他命A還可增強抗體的反應，幫助身體產生白血球對抗病毒和細菌。含有豐富胡蘿蔔素的飲食有助減輕炎症。

胡蘿蔔素可於雞蛋、芝士，以及紅、橙和深綠色的水果和蔬菜中找到，如南瓜、番薯、胡蘿蔔、番茄、芒果、哈密瓜、西蘭花和菠菜。推介食譜「南瓜湯」和「胡蘿蔔素全麥蒸包」，其中後者含有豐富胡蘿蔔素又高纖，能有效維持腸臟健康，增強免疫力。

■南瓜湯

材料（2人分量）

南瓜……250克（切粒）

洋葱……100克（切粒）

西芹……25克（切粒）

月桂葉……1至2片

白酒……1湯匙

雞湯或蔬菜湯……250毫升

水……150毫升

橄欖油……1湯匙

鹽和胡椒……適量

薑末、低脂奶、南瓜籽……按個人喜好

做法：

1. 平底鍋加熱，加入橄欖油、洋葱和西芹炒至變軟，取出待用

2. 南瓜煎香至呈現微金黃色

3. 將洋葱和西芹倒入鍋中，加入白酒、50毫升水，蓋上鍋煮3至5分鐘

4. 加入雞湯或蔬菜湯及月桂葉

5. 加入100毫升水和薑末（薑末可增加風味和增強免疫力）

6. 蓋上鍋蓋，煮沸後改慢火煮15分鐘，取出月桂葉，加入鹽和胡椒粉調味

7. 按個人喜好加入低脂奶拌勻，然後加入南瓜籽，即可上碟

■胡蘿蔔素全麥蒸包

材料（1條麵包分量）

全麥麵粉……2.5杯

高筋麵粉……1杯

番薯……100克（切粒）

日本南瓜……100克（切粒）

腰果……半杯（用水浸泡2小時）

低脂牛奶或豆漿……半杯

蜜糖……1至2湯匙

一般乾酵母……1.5湯匙

水……3/4杯

做法：

1. 南瓜和番薯去皮切粒，蒸熟至軟身（約5分鐘），壓成蓉

2. 腰果烘烤或炒香至金黃色，與低脂牛奶或豆漿攪拌至軟滑

3. 混和全麥麵粉和高筋麵粉；將水、蜜糖和乾酵母混和，加到麵粉內

4. 加入腰果漿、南瓜蓉和番薯蓉，揉搓10分鐘

5. 將麵糰分成兩份，搓成麵包形狀；用布蓋上，靜待30分鐘

6. 蒸15至20分鐘，待冷卻後切片及上碟

文：陸肇麟（明德國際醫院註冊營養師）